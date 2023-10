INTERVISTA A LORENZO RIZZOLI * ELEZIONI E NOMINE: « FOCUS SU ALLEANZA DEMOCRATICA AUTONOMISTA / NUOVA GIUNTA COMUNE TRENTO »

10.29 - venerdì 27 ottobre 2023

A cura di Redazione

Rizzoli, cosa è mancato all’Alleanza Democratica Autonomista per vincere le elezioni provinciali del 22 ottobre?

La sconfitta subita dall’Alleanza Democratica Autonomista è una sconfitta che brucia e che, a mio avviso, è da imputare a tre aspetti. Innanzitutto, le tempistiche sono state sbagliate: bisognava partire prima con la campagna elettorale della coalizione, in quanto il candidato presidente c’era già. Il nome di Francesco Valduga c’era da marzo 2023, mentre la campagna elettorale è partita ufficialmente a fine agosto 2023. Poi la campagna elettorale della coalizione è stata priva di attacco: occorreva non solo evidenziare la propria idea di Trentino, ma anche evidenziare ciò che è stato fatto male, o per nulla fatto, negli ultimi 5 anni.

Infine, la coalizione si è dimostrata debole in quanto le uniche forze politiche a portare a casa un risultato decente sono state Partito Democratico, Campobase e Casa Autonomia, anche se il Partito Democratico, nonostante i 7 consiglieri eletti, ha deluso le aspettative, facendo registrare un risultato inferiore rispetto a 5 anni fa; ridicolo, invece, l’apporto dato da Azione e da Italia Viva, capaci, insieme, di raccogliere neanche 7.000 preferenze, nonostante i loro temporeggiamenti e titubanze sul candidato presidente Francesco Valduga.

Cosa ne pensa del risultato delle Amministrative nel territorio del comune di Trento?

Il risultato sulla città di Trento era prevedibile: l’Alleanza Democratica Autonomista ha superato il 50% sulla città e questo è un segnale positivo in vista delle prossime elezioni comunali di Trento 2025. Il Partito Democratico si è attestato sul 27%, Campobase quasi al 10% e Casa Autonomia poco sopra al 3%. Il centrodestra sul capoluogo della provincia non sfonda, e, in realtà, mai a sfondato. Quello che va rafforzato, a mio avviso, è il polo moderato, polo che chiaramente esiste e che dovrà essere protagonista alle prossime elezioni comunali.

Riguardo il recente “rimpasto” di Giunta del sindaco di Trento Ianeselli…

Il Consiglio comunale di Trento dovrà fare a meno di una consigliera/assessora del Partito Democratico (Maria Chiara Franzoia) e di due consiglieri/assessori di Campobase (Chiara Maule e Roberto Stanchina). Relativamente al Consiglio comunale, se al posto di Franzoia entra in consiglio la prima non eletta del PD, per quel che riguarda Campobase entrano in consiglio il primo dei non eletti del PATT (Stanchina entrò come esponente PATT) e di Azione-Unione (Maule entrò come esponente Azione-Unione); pertanto Campobase perde due consiglieri comunali, in quanto divenuti consiglieri provinciali. Relativamente, invece, alla giunta comunale, sono convinto che Campobase doveva agire in modo diverso. Se da un lato è un bene che l’assessorato che prima era di Chiara Maule ora è affidato a Alberto Pedrotti (ricordiamo il lavoro fatto dall’assessorato per candidare la città di Trento come Capitale del Volontariato), dall’altro lato Campobase ha perso rappresentanza in giunta comunale.

Occorreva, a mio avviso, mettere in discussione l’ingresso in giunta di Casonato (Futura) oppure l’assessorato di Panetta (Italia Viva). Infatti, se Futura era esistente alle elezioni comunali 2020, alle elezioni provinciali appena concluse Futura è confluita nel PD e quindi un assessorato (Gilmozzi) ed il ruolo di vicesindaco (Bozzarelli) potevano essere sufficienti. L’ingresso in Giunta comunale di un nuovo esponente del gruppo PD/Futura (ingresso di Casonato, appunto) disequilibra la giunta. Se però il Sindaco Ianeselli non voleva mettere in discussione l’ingresso in giunta comunale di Casonato, allora occorreva mettere in discussione l’assessorato in capo a Italia Viva, forza politica capace di attrarre 975 preferenze sulla città di Trento alle elezioni provinciali appena concluse, contro gli oltre 4.500 di Campobase. Pertanto, a mio avviso, Campobase poteva gestire meglio la partita.