QUESTURA TRENTO * CONTROLLO TERRITORIO: « INDIVIDUÀTI DUE GIORGIANI CON PRECEDENTI, NELL’ULTIMA SETTIMANA CINQUE TUNISINI ACCOMPAGNATI AI “CPR” »

09.25 - venerdì 27 ottobre 2023

La Squadra Volante nel pomeriggio di ieri è intervenuta nei pressi del punto vendita “Metro” di via Maccani a seguito di segnalazione al Nue di persone sospette.

Una volta giunti gli agenti hanno identificato due georgiani, entrambi con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Al primo, irregolare su territorio nazionale, è stato notificato l’ordine ad abbandonare l’Italia entro 7 giorni: al secondo è stato notificato il Foglio di via obbligatorio, per la durata di tre anni, poiché non residente in Trentino.

Inoltre nell’ultima settimana sono stati cinque i tunisini pregiudicati ed irregolari espulsi ed accompagnati presso i Cpr di Roma, Gorizia, Milano. In particolare due identificati durante la detenzione a Spini di Gardolo per reati comuni, ma considerati pericolosi e prelevati al momento della scarcerazione.