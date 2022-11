SENATRICI CATTOI E TESTOR (LEGA): PRESIDENZA PAT: « LA RICANDIDATURA DI FUGATTI È SCELTA INDISCUTIBILE, HA DIMOSTRATO DI AMMINISTRARE IL TRENTINO CON SENSO DELLE ISTITUZIONI »

23.48 - martedì 15 novembre 2022

CATTOI-TESTOR: “RICANDIDATURA FUGATTI SCELTA INDISCUTIBILE”

Trento, 15 nov – “La candidatura di Maurizio Fugatti alle elezioni del prossimo anno alla guida della Provincia Autonoma di Trento non si può mettere in alcun modo in discussione. Il Presidente in questi anni ha dimostrato di saper amministrare il Trentino con senso delle istituzioni e amore per il proprio territorio. Ricordiamo, infatti, che Fugatti appena si è insediato nel 2018 ha dovuto risolvere l’emergenza Vaia, poi nell’ordine ha dovuto affrontare la pandemia, la conseguente crisi economica e il caro energia per la guerra in Ucraina. Ha dimostrato con i fatti che il rapporto con Bolzano è saldo e prolifico per la tutela della nostra autonomia. Cito solo due esempi: prima il superamento del patto di Milano che ha riportato in Trentino 120 milioni di euro in più grazie all’accordo che, insieme al Presidente Kompatscher, ha ottenuto con il precedente governo. Secondo, l’accordo con Roma per la concessione di A22 e la stesura del project financing, che porterà l’autostrada del Brennero a essere il primo corridoio green d’Europa. Fugatti ha dimostrato calma, lungimiranza e profondo senso del dialogo, attenzione alle categorie produttive e ai piccoli centri urbani. Quindi, non sarà certo qualche parlamentare a decidere se sarà o non sarà ancora lui il candidato Presidente, ma i cittadini che lo voteranno in massa alle elezioni provinciali del prossimo anno”.

Lo dichiarano in una nota le parlamentari della Lega Vanessa Cattoi ed Elena Testor.