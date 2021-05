RETE 4 – “ DRITTO E ROVESCIO “ * « GIOVEDÌ 27 MAGGIO PAOLO DEL DEBBIO INTERVISTERÀ ALESSANDRO DI BATTISTA »

L’ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista sarà ospite di Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio” – domani, giovedì 27 maggio, in prima serata, su Retequattro -, per un’intervista a tutto tondo sul suo futuro politico, le prospettive del M5S e l’operato del Governo Draghi a livello economico e in relazione alla gestione dell’emergenza Covid-19 e alla campagna vaccinale nazionale.

A seguire, un dibattito sulla proposta di un’imposta di successione avanzata dal segretario del Pd Enrico Letta che sta spaccando la maggioranza.

E ancora, un’ampia pagina sarà dedicata all’emergenza immigrazione e alla ripresa degli sbarchi sulle coste italiane: l’Europa riuscirà a proporre una soluzione per frenare il fenomeno?

Con Mauro Corona focus sugli argomenti più discussi della settimana con un’analisi sulle riaperture e le restrizioni ancora in vigore e sulle prospettive del Paese.

Infine, un dibattito sul Ddl Zan per il contrasto all’omotransfobia che sta provocando numerose polemiche tra le forze politiche.

Tra gli altri ospiti della puntata: il senatore Gianluigi Paragone, la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, il deputato del Pd Andrea Romano, il deputato di Leu Stefano Fassina, Elisabetta Gardini (Fratelli d’Italia) e il candidato alla presidenza della Regione Campania Giuliano Granato (Potere al Popolo).