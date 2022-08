CENTROSANTACHIARA.IT * TEATRO: « PUBBLICATO IL BANDO PER LE COMPAGNIE REGIONALI, ASSIEME A TEATRO STABILE BOLZANO E COORDINAMENTO TEATRALE TRENTINO »

11.32 - lunedì 08 agosto 2022

Il Teatro Stabile di Bolzano, il Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento e il Coordinamento Teatrale Trentino con il sostegno della Regione Trentino Alto Adige pubblicano un bando per le compagnie regionali.

La piattaforma per la circuitazione dello spettacolo professionale regionale è una iniziativa sostenuta dalla Regione Trentino Alto Adige e promossa da Teatro Stabile di Bolzano, Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento e Coordinamento Teatrale Trentino. La piattaforma si occuperà nell’arco del 2022 della promozione e del sostegno della circuitazione dello spettacolo professionale locale sul territorio regionale, costruendo appuntamenti dedicati alle compagnie professionali locali, valorizzandone le proposte, favorendo scambio di pubblici e diffusione della cultura e di progetti artistici di qualità sul territorio di riferimento.

La partecipazione alla piattaforma è previa adesione al bando e superamento di una selezione. Gli spettacoli vincitori, selezionati da una commissione composta dalle direzioni di Teatro Stabile di Bolzano, Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento e Coordinamento Teatrale Trentino, parteciperanno ad un focus dedicato alle compagnie regionali nelle città capoluogo, negli spazi del Teatro Sociale di Trento e del Teatro Comunale a Bolzano, e verranno rappresentati sul territorio regionale nei teatri di Merano, Brunico, Bressanone e Vipiteno e in teatri in via di definizione gestiti dal Coordinamento Teatrale Trentino nella provincia di Trento.

Il focus sulle compagnie regionali nelle città capoluogo sarà organizzato dal 30 settembre al 2 ottobre a Bolzano e dal 7 al 9 ottobre a Trento.

La piattaforma si rivolge espressamente alle realtà professionali che hanno sede e operano in Trentino Alto Adige e che si occupano della produzione di spettacoli dal vivo, invitate a presentare loro progetti, che abbiano già debuttato o prossimi al debutto. Sono ammessi alla valutazione spettacoli destinati ad un pubblico sia giovane che adulto. Non si pongono limiti al numero di proposte che ogni compagnia può presentare.

Nel lavoro di selezione, oltre alla qualità artistica dei lavori proposti, verrà prestata particolare attenzione agli spettacoli caratterizzati da agilità e versatilità a diversi contesti, spazi e tipologie di pubblico.

Modalità di invio

Le proposte dovranno pervenire entro il 4 settembre 2022 all’indirizzo info@teatro-bolzano.it con oggetto “Bando Piattaforma per la circuitazione dello spettacolo professionale regionale 2022” allegando:

· Profilo della compagnia (pdf);

· Scheda artistica del/dei progetto/i (pdf, max due pagine)

· Scheda tecnica, se già presente, o indicazioni tecniche (pdf);

· Immagini e video relativi agli spettacoli, ove presenti;

· Indicazioni di costo per singola recita.

Esito della selezione

L’esito della selezione verrà comunicato entro il 9 settembre 2022 sui siti di Teatro Stabile di Bolzano, Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento e Coordinamento Teatrale Trentino.

Per informazioni scrivere a Teatro Stabile di Bolzano, capofila del progetto, all’indirizzo info@teatro-bolzano.it.