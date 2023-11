CONSIGLIO PAT * INIZIO 17MA LEGISLATURA: « APPUNTAMENTO IN AULA VENERDÌ 24/11, CONVOCAZIONE FIRMATA DA FUGATTI »

19.28 - mercoledì 15 novembre 2023

Diciassettesima legislatura al via. Convocata la prima seduta del nuovo Consiglio: appuntamento in aula venerdì 24 novembre. La convocazione firmata oggi dal presidente della Provincia Maurizio Fugatti.

Convocata la prima seduta del nuovo Consiglio: appuntamento in aula venerdì 24 novembre. ​​È ufficiale: la prima seduta del Consiglio provinciale della diciassettesima legislatura si terrà venerdì 24 novembre 2023. La convocazione è stata firmata oggi, come da sua competenza, dal presidente della Provincia Maurizio Fugatti.

L’appuntamento è dunque per venerdì della prossima settimana in emicilo: la seduta avrà inizio alle 10.00. Nella prima seduta del Consiglio la presidenza sarà assunta provvisoriamente da Lucia Coppola, in qualità di consigliera più anziana tra i presenti. Scrutatori saranno invece i due consiglieri più giovani, Luca Guglielmi e Mirko Bisesti. Seguiranno il giuramento di fedeltà alla Costituzione da parte del presidente e dei consiglieri.​