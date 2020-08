ON. CATTOI (LEGA) * A22: « BENE IL VIA LIBERA DA PARTE DEL MIT AL PROGETTO DEL NUOVO CASELLO DI ALA-AVIO, SARà IL BIGLIETTO DA VISITA PER IL TRENTINO »

A22, Cattoi (Lega): “Bene via libera casello Ala-Avio, sarà biglietto da visita per Trentino”.

“Accogliamo con soddisfazione il via libera da parte del ministero delle Infrastrutture al progetto del nuovo casello di Ala-Avio dell’autostrada del Brennero, possibile anche grazie all’impegno del Presidente Maurizio Fugatti, che fin dall’insediamento ha spinto per la realizzazione. Ringraziamo anche l’amministratore delegato di Autobrennero, Diego Cattoni, per l’impegno dimostrato nell’avvio di un’infrastruttura urgente per il nostro territorio, che migliorerà la viabilità, la sicurezza e ridurrà l’inquinamento. Quest’opera sarà il biglietto da visita per i tanti turisti che sceglieranno il Trentino come meta per le vacanze ”.

Lo afferma in una nota Vanessa Cattoi, deputata della Lega in Trentino.