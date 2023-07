APT VAL DI NON (TN) * “CANYON RIO SASS“: « DAL PRIMO AGOSTO SARÀ VISITABILE ANCHE IN NOTTURNA, GRAZIE AD UNA NUOVA ILLUMINAZIONE »

15.37 - venerdì 28 luglio 2023



Da martedì 1 agosto il Canyon Rio Sass è visitabile anche in notturna! Grazie a una nuova e innovativa illuminazione, il percorso si presenta ancora più suggestivo e affascinante. L’intensità e le tonalità di colore delle luci varieranno ad ogni stagione!

Le visite si svolgeranno tutti i martedì, i giovedì, i sabati e le domeniche sera (14 e 15 agosto inclusi) a partire dalle ore 20.45 sempre con prenotazione obbligatoria da effettuarsi possibilmente entro le ore 18.00 del giorno stesso della visita (Coop. Smeraldo, tel. 0463 850000, smeraldo@fondo.it, www.canyonriosass.it).

La durata della visita è di circa 1 ora e un quarto comprensiva degli spostamenti per i caschetti e il punto di ritrovo è presso l’ufficio della Cooperativa Smeraldo in Piazza San Giovanni a Fondo (Borgo d’Anaunia). Il costo della visita è di 10 euro per adulti e ragazzi dai 13 anni e 7 euro per bambini dai 6 ai 12 anni (previste riduzioni Family e Trentino Card).

IL CANYON

Il Canyon Rio Sass si trova a Fondo, Borgo d’Anaunia, e la sua visita inizia proprio nel centro del paese, nel rione “Giò a l’aca”. Qui si trova il centro visite dove la guida ti fornisce casco e mantellina impermeabile. Pronti, si parte! Percorrete per qualche minuto il centro storico di Fondo – fai caso alle mura delle case, sono costruite sulla roccia! – e tra viuzze e porte segrete arrivi ad un giardino privato che costeggia un torrente apparentemente tranquillo: è il rio che poco più avanti si tuffa a picco nel Canyon Rio Sass e che nei millenni ha scavato la forra profonda di questo canyon!

In questo giardino la guida ne approfitta per raccontarti la storia del canyon e i dettagli da non perdere mentre lo visiti: dentro la forra infatti il fragore dell’acqua è davvero forte e non ti permetterebbe di sentire le spiegazioni! Ora comincia il bello: le passerelle e le scalinate in metallo scendono velocemente nella forra scavata dal torrente. Il fondo delle passerelle è fatto a grata e ti permette di vedere sotto i tuoi piedi l’acqua scivolare e turbinare con una forza davvero incredibile. In alcuni punti le passerelle sono a più di 25 metri di altezza dal fondo del canyon: sono ben ancorate alla roccia ma se soffri di vertigini potrebbe darti fastidio. Oltre che alla sera, le visite guidate al Canyon Rio Sass si svolgono sia di mattina che di pomeriggio e vanno sempre prenotate in anticipo chiamando il numero 0463 850000.