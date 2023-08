MEDIASET – RETEQUATTRO * “CONTROCORRENTE”: « LE PAROLE DEL FONDATORE M5S BEPPE GRILLO, “IL RDC NON SI TOCCA E CERCHERÒ DI FARE TORNARE LE COSE COME PRIMA »

18.31 - domenica 6 agosto 2023

«Al gruppo “RDC non si tocca” do un consiglio: cercherò di far tornare le cose come erano prima, ma mi dovete anche dare qualche cosina… Scherzo! Scherzo!». Queste le parole di Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle, ai microfoni di “Controcorrente” – in onda questa sera alle ore 20.30 su Retequattro – a margine del suo spettacolo ad Altomonte.

In merito al reddito di cittadinanza Beppe Grillo spiega: «Guardate che secondo me l’idea del reddito funziona, deve funzionare, è stata smembrata e hanno detto poi cose non vere. Ma è il futuro! È il futuro, con l’intelligenza artificiale perderanno cento milioni di posti di lavoro nei prossimi dieci anni e ripristinare quei cento milioni, se non metti un reddito di cittadinanza nel frattempo succederanno dei disastri. Avere un reddito tutti è la forma più bella di solidarietà e di amore verso le persone, in uno stato civile. Quindi io mi batterò per quello!»

Sul salario minimo, l’inviato chiede se dopo il rinvio della discussione alla fine verrà approvato e Beppe Grillo risponde: «Fate delle domande che sono di una tristezza, è un po’ una tristezza questa roba qua. L’avete fatta a tutti questa domanda, fatela a chi ha il potere».

