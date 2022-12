SEN. PATTON (AUTONOMIE) * MANOVRA GOVERNO MELONI: « NON HA VISIONE DI FUTURO, VOTERÒ CONTRO »

11.15 - giovedì 29 dicembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Una legge di bilancio che non risponde alle reali esigenze del Paese, con un iter di conversione confusionario e pasticciato e col Senato ridotto al ruolo di passacarte. Per questo esprimerò un voto contrario.”

Così in aula il senatore trentino del Gruppo per le Autonomie, Pietro Patton.

“È una legge – ha aggiunto – che crea disparità nel trattamento fiscale, strizza l’occhio agli evasori, cancella le risorse per l’imprenditoria femminile e per le donne che rientrano al lavoro dopo la maternità.

Sul fronte energetico si limita a prorogare per 3 mesi gli strumenti emergenziali del precedente governo senza alcuna strategia per l’autonomia energetica e misure per la crescita e lo sviluppo.

Come se non bastasse vengono depotenziati gli strumenti di contrasto alla povertà, si tolgono i 500 euro per la cultura ai diciottenni, non si protegge il potere d’acquisto degli stipendi e delle pensioni, non si danno risposte alle questioni più immediate e urgenti come il payback sanitario o i lavoratori fragili.

È una legge senza una visione di futuro, che va nella direzione opposta all’interesse di un Paese su cui gravano le pesanti incognite del contesto internazionale. Per questo voterò contro.”