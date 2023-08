AERONAUTICA MILITARE * LAMPEDUSA – SALVATAGGIO MIGRANTI: « RECUPERATE 29 PERSONE, CON L’ELICOTTERO HH-139 DELL’82° CENTRO SAR » (VIDEO)

18.00 - domenica 6 agosto 2023

Difesa: concluso positivamente il salvataggio di 29 migranti con elicottero dell’Aeronautica Militare. Anche due donne incinte tra le persone recuperate da una scogliera di Lampedusa grazie all’intervento di un elicottero HH-139 dell’82^ Centro SAR.

Sono 29 le persone messe in salvo oggi pomeriggio grazie all’intervento di un elicottero dell’82^ Centro SAR di Trapani, che ha preso parte a una grande operazione che ha visto coinvolti personale e mezzi della Difesa insieme ad altri apparati di soccorso, in stretto coordinamento con le istituzioni locali.

Sono stati tratti in salvo un totale di 34 migranti, tra cui due donne all’ottavo e sesto mese di gravidanza, che da venerdì sera avevano trovato riparo su una scogliera dell’isola di Lampedusa.

Viste le condizioni meteo e l’impossibilità di procedere con le operazioni di salvataggio via mare o da terra, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) della Sicilia ha attivato il Comando Operazioni Aerospaziali (COA), richiedendo l’intervento dell’elicottero del 15^ Stormo dell’Aeronautica Militare. A bordo, insieme agli aerosoccorritori, presente anche il personale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

La Difesa è quotidianamente impegnata a servizio dei cittadini e a supporto delle emergenze sul territorio italiano, oltre che in operazioni fuori confini nazionali, ed è sempre pronta a intervenire con rapidità.