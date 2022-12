PAT * GIORNATA INTERNAZIONALE DISABILITÀ: SEGNANA, « FONDAMENTALE RICORDARE L’IMPEGNO PER UNA REALE INCLUSIONE, AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA DELLA COLLETTIVITÀ »

12.30 - sabato 03 dicembre 2022

Giornata internazionale delle persone con disabilità, Segnana: “Fondamentale ricordare l’impegno per una reale inclusione”. In tutto il mondo oggi si celebra la giornata internazionale dedicata alle persone con disabilità, a quanti vivono quotidianamente con una limitazione fisica, psichica o comunque invalidante.

L’obiettivo di questa ricorrenza è aumentare la consapevolezza da parte di tutta la collettività dei problemi e delle difficoltà connessi alla disabilità, sia da parte di chi la vive in prima persona, sia di coloro che hanno dedicato la propria esistenza alla cura e al sostegno dei disabili.

“Giornate come quella odierna sono fondamentali per ricordare l’impegno che abbiamo verso le persone che vivono e combattono ogni giorno per veder riconosciuti pari diritti e occasioni di riscatto da un destino che per secoli li ha relegati ai margini della società. Oggi confermo l’impegno dell’amministrazione provinciale per garantire reale inclusione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, della scuola, del terzo settore e nella società civile in generale.

Siamo consapevoli che il tema rappresenta una sfida importante, considerato il progressivo invecchiamento della popolazione ed il conseguente aumento dei cittadini che sviluppano forme diverse di disabilità, ma questo non deve distogliere l’attenzione e l’impegno anche economico verso questo mondo” ha dichiarato l’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana. L’abolizione delle barriere fisiche e culturali costituisce un passo fondamentale per la reale inclusione e per realizzare percorsi dedicati e strutturati per l’accesso senza limiti alle possibilità offerte sul territorio dall’amministrazione pubblica in collaborazione con i servizi socio assistenziali locali.

“In occasione della pandemia da Covid abbiamo messo in campo una serie di misure specifiche e un’attenzione mirata alle persone con disabilità, tenuto conto della loro maggiore esposizione al virus e della predisposizione a sviluppare una patologia più seria in caso di contagio, e questo ha contribuito a sollevare le famiglie e a salvaguardare la loro salute. A questo proposito colgo l’occasione per ringraziare tutti gli operatori sanitari e socio assistenziali che hanno continuato a seguire e aiutare le persone diversamente abili anche in quei drammatici mesi”, ha concluso l’assessore Segnana.