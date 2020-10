COMUNE DI TRENTO * COMMEMORAZIONI: « L’EMERGENZA SANITARIA IN ATTO CONDIZIONA, MA NON FERMA LE TRADIZIONALI CELEBRAZIONI DI INIZIO NOVEMBRE »

L’emergenza sanitaria in atto condiziona ma non ferma le tradizionali celebrazioni di commemorazione di inizio novembre, organizzate quest’anno nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e in una versione sobria ma rispettosa dell’evento, che ha comportato la semplificazione delle cerimonie, che si svolgeranno in assenza di pubblico e riservate alle Autorità rappresentative delle Istituzioni regionali.

Lunedì 2 novembre la commemorazione dei caduti di tutte le guerre avverrà in due momenti, alle 10.15 a palazzo Thun con deposizione corone presso le lapidi in ricordo dei caduti e alzabandiera e alle 10.45 al Civico cimitero.

Martedì 3 novembre deposizione corone e alzabandiera alle 15 alla Fossa dei Martiri al Castello del Buonconsiglio per la celebrazione del 102° anniversario dell’entrata delle truppe italiane a Trento.

Mercoledì 4 novembre si celebra la Giornata dell’unità nazionale e delle Forze armate. A partire dalle 10.20 si terrà una breve cerimonia in piazza della Portela.