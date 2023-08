FILT CGIL – FIT CISL – UILTRASPORTI – FAISA CISAL * TRENTINO TRASPORTI: « CON I NUOVI TURNI SI RIPRISTINI L’ACCORDO SUI 24 MINUTI, URGENTE AVVIARE IL CONFRONTO CON L’AZIENDA »

08.27 - mercoledì 30 agosto 2023

Trasporto pubblico. Con i nuovi turni si ripristini l’accordo sui 24 minuti. I sindacati chiedono un incontro con l’azienda prima dell’avvio dell’orario invernale. Mancano ormai meno di due settimane al ripristino dell’orario invernale per il trasporto pubblico cittadino. E in vista dei nuovi turni Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal hanno chiesto un incontro urgente con i vertici aziendali per discutere dell’applicazione della sentenza della Corte di Cassazione sui 24 minuti per l’agente unico. In buona sostanza, secondo quanto ribadito dai giudici, quell’intervallo di tempo va riconosciuto agli autisti del servizio urbano nel computo del normale turno di lavoro.

“E’ urgente aprire un confronto con Trentino Trasporti per capire come intende attuare la decisione della Corte, valutare che impatto avrà sulla turnistica e come recuperare il pregresso”, fanno notare i segretari provinciali Franco Pinna, Massimo Mazzurana, Nicola Petrolli e Paolo Saltori -. L’azienda si è detta pronta a proporre a tutti i lavoratori una transazione economica sui pregressi, per evitare di creare una situazione di vertenzialità col personale. E’ urgente avviare questo confronto per dimostrare che alle buone intenzioni seguono i fatti”.

