CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * RENDICONTO GENERALE 2022: PRESIDENTE KASWALDER, « L’AULA HA APPROVATO, SPESE PER 10 MILIONI E 661 MILA EURO » (ALLEGATO BILANCIO)

11.40 - martedì 6 giugno 2023

Questa mattina il Consiglio provinciale ha approvato il rendiconto generale 2022.

In apertura dei lavori il presidente del Consiglio Walter Kaswalder ha dato lettura della delibera e illustrato il rendiconto generale (abstract in allegato). Dal punto di vista della gestione finanziaria il dato saliente è che che il rendiconto 2022 (in allegato la nota sintetica al rendiconto) documenta spese per euro 10.661.828,03 in termini di competenza; e chiude con un avanzo di amministrazione di euro 3.051.572,34 (euro 2.736.238,02 nel 2021), di cui euro 236.781,84 sono una quota vincolata destinata allo svolgimento da parte di Corecom delle funzioni delegate dall’Agcom.

La parte disponibile dell’avanzo è quindi di euro 2.814.790,50 (2.499.425,68 nel 2021, 2.034.843,07 nel 2020).

Il rendiconto era già stato approvato dall’Ufficio di presidenza (Kaswalder-Dalzocchio-Dallapiccola-Degasperi).

Parlando del personale, Kaswalder ne ha parlato come dell’investimento più importante del Consiglio. Nel 2022 la spesa impegnata per il personale ammonta a 4.444.698,69 euro (48,48 per cento del totale della spesa, al netto delle partite di giro, di 9.168.444,01 euro; 53,73 per cento nel 2021). Nel complesso, la spesa di personale 2022 è lievemente inferiore (- 6,43%) a quella del 2021.

Dopo la presentazione è intervenuto Alex Marini (5 Stelle) che ha detto di aver apprezzato la relazione del presidente. Ha posto in particolare l’accento sul nuovo sistema di gestione informatica degli atti che è in fase di approntamento e che, ha detto, consentirà di ridurre il carico lavorativo e burocratico per consiglieri e struttura amministrativa. Ha citato il bilancio ambientale e auspicato che la gestione dell’emiciclo divenga un esempio virtuoso in termini energetici e di riduzione delle spese e dell’impronta ecologica. Varrebbe forse la pena, ha aggiunto, sistematizzare le iniziative e comunicarle sul sito del Consiglio. Ha ricordato in questo senso l’incremento di accessi al sito stesso, che ha descritto come importante strumento per informare i cittadini. Marini ha quindi auspicato la creazione di siti web dedicati, eccedenti rispetto alle sezioni dedicate già esistenti sul sito del Consiglio, per veicolare l’attività dei garanti, anche coinvolgendo gli studenti. Quindi il riferimento al regolamento che non prevede una seduta del Consiglio dedicata ai diritti delle minoranze linguistiche: con la seduta dello scorso maggio secondo il consigliere è stata affermata una prassi. In futuro, ha detto, si potrebbero invitare anche gli altri organi incardinati presso il Consiglio. I rapporti internazionali: salvo ospitare delegazioni si è fatto poco per aprirsi all’estero, si potrebbe essere forse maggiormente attivi su questo fronte. Infine il ringraziamento a tutto il personale del Consiglio che, ha detto, garantisce di un servizio di alta qualità.

Giorgio Tonini (Pd) ha ricordato l’etimologia di “bilancia”, due piatti che devono stare in equilibrio. Equilibrio che si può raggiungere in due modi, riducendo la massa grassa o quella magra. Il primo auspicabile dal punto di vista sanitario, il secondo non positivo per la salute. Il consigliere ha proposto un’analogia con il bilancio del consiglio: nel tempo, ha affermato, si è ridotta sì la massa grassa, ma ormai da tempo i cali di peso sono riduzioni della massa magra, ad esempio quella continua del personale. Il Servizio del bilancio del Senato, ha proseguito, ha fatto il suo dovere: ha analizzato i ddl principali per capire se comportano oneri sul medio-lungo periodo. La Provincia e il Consiglio provinciale di Trento hanno l’equivalente del Servizio del bilancio del Senato, costruito da Beniamino Andreatta? Uno strumento che esalta l’autonomia del parlamento. E in Trentino? Tonini ha fatto riferimento alla variazione di bilancio: i 300 milioni del bilancio di quest’anno sono stati discussi in Aula saltando il vaglio della Commissione, una cosa scandalosa per cui nessuno ha fischiato fallo.

Ugo Rossi (Misto) ha fatto riferimento al ddl 106, ieri bocciato in Prima commissione: si è votato senza avere il parere della Giunta un ddl non ostruzionistico, non ideologico, composto da tre articoli, non 40. La Giunta non ha fatto nemmeno una mezza telefonata, ha aggiunto. Non ci si venga a dire che si faceva così anche prima. Ha auspicato una prossima legislatura molto diversa: se si andrà a finire così la nostra autonomia verrà impacchettata e portata via.

Anche Claudio Cia (FdI) ha ripreso le parole di Tonini. La massa grassa è stata abbondantemente ridotta negli anni, ha affermato e ha detto di condividere il ragionamento nella parte in cui si afferma che si deve tutelare quella magra. Anche Cia ha espresso un ringraziamento al personale del Consiglio e sottolineato l’importanza delle visite guidate organizzate con gli istituti scolastici nella comunicazione dell’autonomia, un’attività proseguita anche durante la pandemia. I dati del 2023: sono state incontrate 116 classi delle scuole primarie, 92 delle medie, 189 delle superiori: non è rimasto fuori nessuno dall’approccio verso le istituzioni dell’autonomia, ha detto Cia.

Il presidente Walter Kaswalder ha definito l’andamento delle visite guidate come un grande successo, ha anche ringraziato Marini per i suggerimenti e ricordato che i tempi sono stretti e che la pandemia ha costretto a una veloce riorganizzazione e ristrutturazione del modo di lavorare. Si è avuta un’accelerazione e i risultati sono stati ottimi, ha raccontato il presidente. A Tonini ha detto di condividere il ragionamento generale. Non tutto purtroppo si riesce sempre a fare, ma gli organici saranno completati entro la fine dell’anno, un passaggio che il presidente ha descritto come importante, perché è il personale che qualifica il lavoro del Consiglio.

Quindi il voto. Il rendiconto è stato approvato con 19 voti favorevoli e 11 astenuti.