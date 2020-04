COMUNE DI ROVERETO (TN) * CONTAGIO COVID-19 / RSA VANNETTI: SINDACO VALDUGA, « LA MIA VICINANZA AI FAMILIARI E A TUTTO IL PERSONALE CHE OPERA NELLA STRUTTURA »

Avuta notizia dalla Presidente Daniela Roner di casi di COVID-19 al 5° piano della RSA di via Vannetti, il Sindaco Francesco Valduga esprime vicinanza ai residenti, ai familiari e a tutto il personale che a vario livello opera nella Rsa.

Nel prendere atto della piena collaborazione che è stata immediatamente attivata con l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e delle misure che sono state assunte per arginare l’estendersi del contagio (compresi i tamponi al personale), il Sindaco resta in stretto contatto con i vertici della Rsa per conoscere l’evolversi della situazione.