PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PUBBLICO IMPIEGO: « SCIOPERO GIOVEDÌ 16 DICEMBRE PER L’INTERA GIORNATA, POSSIBILI DISAGI PER ALCUNI SERVIZI »

16:30 - 14/12/2021

Proclamato per l’intera giornata, si somma all’astensione dagli straordinari. Sciopero del pubblico impiego giovedì 16 dicembre, possibili disagi per alcuni servizi.

Il Servizio personale della Provincia autonoma informa che è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali lo sciopero dei dipendenti pubblici dei comparti Autonomie Locali, Sanità e Ricerca, del sistema pubblico della Provincia Autonoma di Trento e relativi Enti strumentali, per l’intera giornata di giovedì 16 dicembre (per i servizi organizzati in turni da inizio primo turno a fine dell’ultimo turno della giornata del 16 dicembre). E’ escluso dallo sciopero il comparto Scuola per decisione della Commissione di Garanzia.

Ulteriori modalità di sciopero, limitatamente all’astensione da straordinario, supporto alla libera professione, pronta disponibilità, prestazioni rese al di fuori del normale orario di lavoro e rientri in servizio, sono state altresì programmate per il periodo dal 4 dicembre 2021 al 22 dicembre 2021.

Per i servizi essenziali sono assicurati dei contingenti minimi di personale, nonostante ciò, potrebbero verificarsi alcuni disagi per l’utenza.