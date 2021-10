SINISTRA ITALIANA – TRENTINO * NICOLA FRATOIANNI: « A TRENTO IN PIAZZA PASI VENERDÌ 8/10, PER SOSTENERE LA LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE “NEXT GENERATION TAX“ »

Nicola Fratoianni, parlamentare e segretario di Sinistra Italiana, sarà a Trento venerdì 8 ottobre, ad ore 10:30, in Piazza Pasi , per sostenere la campagna per la legge di iniziativa popolare Next Generation Tax.

Come ben saprete si tratta di una proposta che eliminerebbe le tre patrimoniali esistenti (IMU seconda casa e più, depositi bancari e investimenti) per sostituirle con un’unica patrimoniale su capitale individuale, con franchigia fino a 500 mila euro, dopodichè scatterebbe un tasso variabile dallo 0,2 al 2%. Il calcolo fatto (sul sito esiste un calcolometro che ciascuno di noi può utilizzare) dimostra che non solo chi è sotto la franchigia, ma ben il 90% degli italiani risparmierebbe rispetto a ciò che paga oggi.

I fondi raccolti (circa 10 miliardi annui) sarebbero vincolati, secondo il 2° articolo di legge, ad uso welfare (scuola, sanità, trasporti pubblici, abitare sociale, ..

La presenza di Fratoianni è un’occasione per scambiare informazioni ed opinioni anche sulla situazione politica nazionale. Il segretario sarà disponibile per una conferenza stampa all’aperto, alle 10:30 e per rispondere alle vostre domande.

*

Renata Attolini