RAI 3 * ” CHI L’HA VISTO? “: « IL CASO LILIANA RESINOVICH, IMMAGINI ESCLUSIVE DEL GIORNO DELLA SCOMPARSA »

14.47 - martedì 6 febbraio 2024

La morte di Liliana Resinovich: immagini esclusive per la puntata di “Chi l’ha visto?” in onda mercoledì 7 febbraio alle 21.20 su Rai 3. Un’amica viene ripresa dalle stesse telecamere a un minuto e 39 secondi di distanza. Andavano nella stessa direzione, dopo che Liliana ha buttato la spazzatura. Come mai non si sono incontrate? E poi la storia di Andreea Rabciuc. Un pennarello e una scritta: è stata la giovane Andreea a scrivere quelle parole su una trave o è stato inscenato un suicidio? E ancora la scomparsa di Greta Spreafico. Parla il fratello della cantante rock scomparsa: siamo convinti che Andrea Tosi, l’ultimo ad averla vista, non c’entri con la sua scomparsa: “Siamo d’accordo con la richiesta di archiviazione”. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.