COLLEGIO ARCIVESCOVILE – TRENTO * CORSO DI GIORNALISMO: « IL PRIMO OSPITE DELL’INIZIATIVA SARÀ LA GIORNALISTA DE “IL FOGLIO“ E SCRITTRICE CECILIA SALA, APPUNTAMENTO IL 6 DICEMBRE ORE 9.30 »

Prenderà il via il prossimo 6 dicembre al Collegio Arcivescovile Celestino Endrici di Trento il ciclo di incontri dedicato al mondo dell’informazione e alla professione giornalistica.

Primo ospite dell’iniziativa organizzata dall’istituto – in collaborazione con Roberto Vivaldelli, giornalista e collaboratore del quotidiano L’Adige – sarà la giornalista del Foglio e scrittrice Cecilia Sala. Nata nel 1995, tra il 2014 e il 2018 studia e si laurea in Economia Internazionale alla Università Bocconi di Milano, ma già durante gli studi inizia a collaborare come inviata e reporter con Vice Italia (nel 2015) e poi con Servizio Pubblico con Michele Santoro a La7 (nel 2016). Autrice di reportage ed esperta in politica estera, in particolare di America Latina e Medio Oriente collabora, oltre che con Il Foglio, per testate come Wired, Vanity Fair e L’Espresso.

Racconterà agli oltre 300 ragazzi del Collegio Arcivescovile la sua esperienza.