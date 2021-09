SANBARADIO * “ STAY TUNED “: « IL 9 SETTEMBRE ORE 17.00 ALLA TERRAZZA DI SARDAGNA (TRENTO) UN EVENTO UNICO, TRA MUSICA E PAROLE »

Nato dal confronto e dalla collaborazione di una serie di realtà del territorio, Stay Tuned è pronto a conquistare la “busa degli orsi” di Sardagna, con un imperdibile evento, tra workshop e musica dal vivo, che sarà trasmesso in diretta anche su Sanbaradio, la web radio della comunità universitaria e giovanile di Trento.

Non prendete impegni per giovedì 9 settembre, almeno dalle ore 17 in poi, perché alla “busa degli orsi”, la suggestiva terrazza di Sardagna che sovrasta la città di Trento, prenderà vita Stay Tuned, evento unico, fatto di musica e parole, che, oltre a segnare finalmente il ritorno della musica dal vivo, dopo lunghi mesi di difficoltà e limitazioni, permetterà ai partecipanti di parlare di musica, farne esperienza, per comunicarne l’importanza come patrimonio culturale di tutta la città.

Il fitto programma dell’iniziativa, organizzato dall’Associazione culturale Sanbaradio, che trasmetterà in diretta web-radiofonica tutto l’evento-show, partirà da una serie di workshop a tema musicale promossi dagli enti partner.

Alle ore 17 infatti, dopo una breve introduzione, si parte con il laboratorio a cura di Updoo: una vera e propria guida all’ascolto, che verterà sull’esecuzione di suggestioni musicali dal vivo, un percorso sonoro, emotivo ed interattivo che sarà a cura di Lorenzo Frizzera, in collaborazione con Demetrio Schintu Trio.

Alle 18.15 il programma prosegue con il workshop di musicoterapia a cura dell’associazione Ad Maiora. “Voce crea benessere” è il titolo dell’incontro, in cui Elena Sartori, musicoterapeuta e specializzata in canto e vocalità e in didattica della musica, spiegherà come il canto e l’utilizzo mirato della voce offrano possibilità sorprendenti per lavorare sul benessere della persona, proponendo alcune semplici esperienze pratiche, che non richiedono alcuna competenza di tipo sonoro/musicale.

Terzo e ultimo workshop della giornata, alle 19.10, quello a cura della libreria Due punti: uno sportello fotografico dove Elisa Vettori fotograferà i partecipanti che porteranno il loro libro musicale della vita. Un viaggio nella letteratura musicale a partire proprio dalle passioni dei lettori presenti.

La seconda parte dell’evento, a partire dalle ore 20.30, sarà quindi dedicata alla musica dal vivo, con le esibizioni live di tre band targate UploadSounds, il contest musicale dedicato ai migliori artisti under35 di Trentino, Alto Adige e Tirolo. Sul palco della “busa degli orsi” saliranno quindi Alwise, Le Tenebre e Luciano Forlese, tre tra i più interessanti progetti musicali trentini, che potranno finalmente tornare ad esibirsi davanti ad un pubblico, ambizione ultima di ogni artista, purtroppo frustrata dalle limitazioni imposte negli ultimi tempi dall’emergenza sanitaria.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria, oltre che semplicissima da effettuare: per partecipare, anche solo ad un singolo workshop o solamente al concerto, basta infatti inviare una mail a [email protected]. Ovviamente, per accedere è necessario essere in possesso di Certificazione verde Covid-19 (Green Pass)

Alwise è il progetto di Alvise Osti, musicista di Trento. Dopo anni passati a suonare la chitarra in una band thrash metal (“Leathermask”), passa a produrre brani in italiano e pubblica prima “Coraggio” nel 2019, poi nel 2020 registra con la sua band “Garage”, un EP di quattro tracce pop-rock pubblicato a febbraio 2021. Le Tenebre, rock band trentina nata ad inizio 2019, propone invece un rock senza fronzoli, che richiami le sonorità che hanno reso grande questo genere. Dopo essere uscita con un omonimo EP di tre brani, nel 2020 la band è stata selezionata tra i finalisti nazionali della 33° edizione del Festival Sanremo Rock. Luciano Forlese è un cantautore trentino con alle spalle decine di concerti in vari festival ed eventi. Dopo dieci anni di attività solista, nel novembre 2019 ha pubblicato il suo primo album SINE, con la produzione artistica di Ardan Dal Rì.

Stay Tuned è un progetto di Associazione culturale Sanbaradio in collaborazione con Cooperativa Mercurio e UploadSounds, Pro Loco Sardagna, Associazione Charisma, Libreria Due Punti, Updoo, Centro Musica di Trento e Associazione Ad Maiora, con il sostegno del Comune di Trento nell’ambito del Bando eventi di Prossimità promosso da Fondazione Caritro, Comune di Trento e Comune di Rovereto.