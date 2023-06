FRANCESCA GEROSA * MINACCE A FUGATTI: « ANCORA UN VILE ATTACCO AL PRESIDENTE, ALLIBITA E AMAREGGIATA PER QUANTO ACCADUTO »

16.33 - mercoledì 28 giugno 2023

Il testo seguente è tratto integralmente da link social di Francesca Gerosa,i nviato alla redazione di Opinione –

///

Ancora un vile attacco alla persona del Presidente Fugatti, sono allibita e amareggiata per quanto accaduto. Ancora una volta. In una società democratica il dissenso non deve mai travalicare i confini del rispetto delle Istituzioni, delle persone, delle idee. Quando si sfocia in queste condotte criminali tutta la società si deve stringere attorno alle sue Istituzioni. Sono vicina ed esprimo la mia solidarietà a Maurizio Fugatti.