TRENTINOLIBERO.ORG * CSM – NOMINA AVVOCATO CLAUDIA ECCHER: TAVERNA, « CONGRATULAZIONI E BUON LAVORO, IL SUO STIPENDIO BASE ANNUO SARÀ DI 141MILA EURO »

Claudia Eccher, avvocato, figlia del prof. Claudio, noto e apprezzato chirurgo, già vicepresidente del consiglio provinciale di Trento, moglie di Sergio Divina, ex consigliere provinciale-regionale del Trentino Alto Adige ed ex senatore, presidente del Centro per i servizi culturali “Santa Chiara” è stata eletta, con 519 voti nel CSM, come componente laico, in quota Salvini.

Naturalmente ci congratuliamo con lei, augurandole un sincero buon lavoro!

Forse pochi sanno che a seguito della riforma Bonafede – Cartabia (legge Legge 17 giugno 2022, n. 71 di riforma dell’ordinamento giudiziario e del Consiglio Superiore della Magistratura) i membri togati sono 20 (prima 16), mentre i laici 10 (prima 8) (di cui 7 della maggioranza e 3 dell’opposizione), eletti dal parlamento in seduta comune. Il presidente del CSM è il presidente della repubblica.

Sul sito del CSM non abbiamo trovato i compensi dei membri del CSM.

La nostra ricerca, seppur empirica, ci fornisce i seguenti dati.

Intanto, scatterà per tutti il tetto di 240mila€ all’anno: stipendio base annuo per i membri togati 141mila euro, di 180mila euro per quelli non togati).

Allo stipendio base, si sommano due voci variabili: l’indennità di seduta per la partecipazione alle riunione del CSM (media ultimi 3 anni 2016-2018, secondo il bilancio,) ca. 89.166,67€ in media; il rimborso spese di viaggio e indennità di missione, secondo il bilancio e riferito al periodo 2016-2018, altri 66.944,44 euro in media a testa.

L’extra stipendio per tutti e 24 i componenti (16 togati e 8 laici) ammontava quindi ogni anno a 156.111,11 euro. Quindi, si consumava il raddoppio dello stipendio base.

I togati percepivano in media uno stipendio omnicomprensivo di 297.473,68 euro lordi, mentre i non togati 336.111,11 euro lordi. Con il tetto a 240 mila euro omnicomprensivi i togati perderanno dunque 57.473,68 euro annui e i membri laici dovranno rinunciare a 96.111,11 euro annui.

Ma sempre di stipendio d’oro si tratta! In più per tutti i 30 membri del CSM a disposizione l’auto blu!

(nella foto Claudia Eccher con Matteo Salvini)