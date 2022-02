CGIL E CISL / TRENTO * SIE – SOCIETÀ INIZIATIVE EDITORIALI SPA : « QUOTIDIANI LOCALI, CASSA INTEGRAZIONE PER 44 POLIGRAFICI E GRAFICI, (20 OPERANTI A BOLZANO E 24 A SEDE TRENTO) »

18:36 - 2/02/2022

La scorsa settimana è stata definita la procedura col Ministero del Lavoro, dopo aver concluso l’accordo sindacale, riguardo il “piano di riorganizzazione in presenza di crisi” presentato dalla SIE SpA ai sensi dell’art.25 bis comma 3, lett. A) del D.lgs. nr. 148/15, nell’obiettivo di recuperare quelle condizioni di efficienza ed economicità indispensabili per garantire, anche con il contenimento del costo del lavoro e degli organici, il superamento della situazione di forte criticità settoriale ed aziendale derivante da indici economici negativi nei ricavi da vendita e della pubblicità e, quindi, lo sviluppo della produttività e dell’attività aziendale.

Tale piano intende ottimizzare l’organizzazione del lavoro attraverso la messa a regime di nuovi investimenti la cui attuazione comporterà una riorganizzazione del lavoro dalla quale conseguiranno nr. 12 esuberi di personale poligrafico/grafico, gestite in modo non traumatico ricorrendo ai benefici espressamente previsti per i lavoratori di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, attivando la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ex art. 25 bis del D.lgs. n. 148/2015 dal 1 febbraio 2022 per la durata di 15 mesi che riguarderà 44 unità lavorative con qualifica di poligrafici e grafici, 20 operanti presso la sede operativa di Bolzano e 24 unità presso la sede di Trento, ed il prepensionamento ai sensi delle norme vigenti e di quanto previsto dalla legge n. 160/2019.

Claudia Loro – SLC-CGIL