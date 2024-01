MINISTRO SALVINI * BOLOGNA A 30 KM/H: « PRONTO A TUTELARE I CITTADINI, COSÌ IL COMUNE TRADISCE LO SPIRITO DELLA NORMA »

14.01 - venerdì 19 gennaio 2024

“Costringere un’intera città a bloccarsi a 30 all’ora rischia di essere un danno per tutti, a partire da chi lavora, senza benefici proporzionali in termini di sicurezza e riduzione delle emissioni. Sono molto sorpreso che il Comune motivi il provvedimento anche con la necessità di non coprire il cinguettio degli uccellini col frastuono dei veicoli. E mi sorprende che l’amministrazione mi rinfacci quanto fatto dal ministro precedente, Enrico Giovannini, che aveva auspicato l’adozione di zone 30. Imporre il limite in tutto il comune (e non solo nelle zone più a rischio) tradisce lo spirito della norma. Ho chiesto al mio ministero tutte le verifiche possibili a tutela dei Bolognesi, e sono pronto al confronto con l’amministrazione, auspicando buonsenso e concretezza”.

Così il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini.