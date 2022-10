GIOVENTÙ NAZIONALE TN-AA * SCOMPARSA PIERGIORGIO PLOTEGHER: « UOMO DELLE ISTITUZIONI, NON HA MAI SMESSO DI ESSERE MILITANTE INSTANCABILE »

17.57 - martedì 25 ottobre 2022

Gioventù Nazionale Trentino-Alto Adige si unisce al cordoglio per la perdita del Dr. Piergiorgio Plotegher. Oggi le nostre bandiere sono a mezz’asta e la nostra comunità si stringe nel dolore per aver perso un punto di riferimento ineguagliabile. Piergiorgio ha rappresentato per la comunità giovanile di Fratelli d’Italia un padre, un amico, un esempio; è stato, insomma, il porto sicuro in cui tutti noi abbiamo trovato rifugio nel momento della tempesta dei tempi e il maestro che ci ha insegnato a navigare, a riconoscere le correnti e i venti, e a sfidare, senza paura, le burrasche.

Il dr. Plotegher non ha mai smesso di guardare avanti e al progredire degli anni ha sempre contrapposto la sua forza d’animo e la sua capacità di proiettarsi nel futuro e con Noi di tramandare di generazione in generazione quei valori che sono stati la bandiera della sua vita. Da uomo delle istituzioni, in Consiglio Regionale e in Consiglio Comunale, a dirigente di partito non ha mai smesso di essere un militante instancabile, di tempra adamantina e sempre pronto a lanciarsi in nuove sfide.

Nel momento del dolore, raccogliamo il testimone di un grande uomo che ha fatto la storia della destra, di un vero Patriota e di un amico.

A Dio Piergiorgio Plotegher

*

Per Gioventù Nazionale Trentino – Alto Adige

Il Presidente Regionale

Francesco Barone