SEN. DE BERTOLDI (FDI) – REPLICA A SEGRETARIO PD MAESTRI: « DALLE SINISTRE TRENTINE SOLO SPECULAZIONE POLITICA, A DANNO DI SANITÀ ED AUTONOMIA »

13.26 - venerdì 26 agosto 2022

Elezioni. de Bertoldi (Fdi) : dalle Sinistre trentine solo speculazione politica a danno di Sanità ed Autonomia.

Rispondo alla segretaria del partito democratico Lucia Maestri, che ha pensato bene di attaccare un parlamentare Trentino su un tema di competenza provinciale come la Sanità, per esser poi smentita proprio dal sindacato Cisl medici, che ha smontato pezzo per pezzo le sue vane e pretestuose critiche alla maggioranza di centro destra.

Lucia Maestri farebbe invece bene a ricordare, che nelle scorse legislature a guida PD – Autonomisti, la sanità era gestita proprio dal piddino Luca Zini, e lì risalgono le deficienze, che ha poi affrontato, peraltro in emergenza Covid, l’attuale maggioranza provinciale. La necessità di maggiori medici specialisti era stata infatti evidenziata dai sindacati di categoria più volte alle passate giunte di centro sinistra, ma purtroppo invano, e solo l’impegno dell’attuale maggioranza di governo provinciale, capace anche di importanti accordi con il settore privato, ha potuto ovviare alle inefficienze delle precedenti legislature, nonostante il difficile periodo pandemico.

Ribadisco quindi il mio invito alla Segretaria del partito democratico Maestri, ed al leader della sinistra trentina Franco Ianeselli, di non utilizzare più l’autonomia come paravento alle proprie inefficienze, o peggio ancora come giustificazione del mercanteggiamento di poltrone che, solo in Trentino hanno portato i duellanti Calenda e Renzi ad abbracciare, solo al Senato (!), l’estrema sinistra di Frattoianni e la Sinistra globalista di Letta.

Davvero la nostra autonomia, ed i padri delle nostre istituzioni provinciali, non meritano tale affronto e siffatta speculazione politica, ma neppure i Trentini vengono rispettati con tali alchimie politiche, che neppure la prima repubblica avrebbe immaginato!

Sen. Andrea de Bertoldi Fdi

Segretario VI Commissione Finanze e Tesoro

Candidato alla Camera nel Collegio uninominale di Trento