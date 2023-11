PATT * SCOMPARSA ACHILLE BRIGÀ: PANIZZA E MARCHIORI, « FU UN AUTONOMISTA DAL CUORE D’ORO »

09.30 - sabato 25 novembre 2023

Gli Autonomisti della Valle di Ledro e dell’intero Trentino piangono per l’improvvisa, tragica scomparsa di Achille Brigà: un caro amico, un volontario generoso e disponibile con tutti, un autonomista convinto, un amministratore sensibile ed appassionato, ma anche concreto, capace e lungimirante, profondamente legato alla sua terra e alla sua gente.

Quella di Achille è stata una vita interamente dedicata agli altri, soprattutto a chi aveva più bisogno. Ogni volta che lo incontravamo, in valle come nelle manifestazioni del Partito o nelle trasferte per ricordare l’esilio in Boemia, Achille ci parlava entusiasta, con un‘emozione che diventava contagiosa, delle sue esperienze in Africa, a cui per nulla al mondo avrebbe rinunciato. E ci raccontava dell’enorme soddisfazione che provava ogni volta che vi si recava per portare un sollievo, per realizzare servizi indispensabili, per controllare che tutto funzionasse e pensare a nuovi progetti.

Ma di Achille ci piace soprattutto ricordare il politico e l’amministratore che ha lasciato un segno vivo e profondo nella sua valle. Sindaco del nuovo Comune di Ledro, ha lavorato assieme alla sua squadra, seguendo le orme del compianto amico sindaco Giuliano Pellegrini, anche lui purtroppo scomparso prematuramente, senza risparmiarsi. Ascoltava tutti, ma era pragmatico e deciso, schietto e sincero, non sopportava gli inconcludenti, gli approfittatori e gli opportunisti. Da vero autonomista, si prendeva sempre le sue responsabilità e si spendeva per rispondere alla propria comunità e farla crescere in maniera sana e solidale.

Achille purtroppo non è più fisicamente fra noi, ma conserveremo nel cuore il suo ricordo rassicurante. Rimarrà per sempre la sua testimonianza esemplare per chi è impegnato nell’amministrazione pubblica e nella politica ed in particolare per i giovani che oggi, spesso, si fanno sopraffare dalla delusione e dal disimpegno.

In questi momenti di grande dolore, tutti gli Autonomisti della Valle di Ledro e dell’intero Trentino sono vicini con il loro affetto ai figli Romina e Luca, ai suoi cari e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarlo. Sappiamo bene quanto sia difficile superare un dolore così forte, ma siamo anche fiduciosi che l’eredità che ci lascia Achille servirà ai suoi cari e a noi tutti per lenire la sofferenza della sua mancanza.

Il Presidente – Franco Panizza

Il Segretario politico – Simone Marchiori

La Coordinatrice dell’Alto Garda e Ledro – Silvia Betta

Il Segretario della Sezione di Ledro – Jacopo Leonardi

*

Foto scattata nel 2014 a Chynava, assieme a Franco Panizza e Giuliano Pellegrini, per l’inaugurazione del percorso dedicato ai profughi ledrensi