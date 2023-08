PATT * IN MEMORIA DI MARIO PINAMONTI: PANIZZA E GHIRARDINI, « IDEALISTA DAL CUORE D’ORO, FU UN PILASTRO STORICO DELL’AUTONOMISMO »

14.14 - martedì 1 agosto 2023

Un istintivo, forte applauso ha salutato qualche giorno fa, sul sagrato della chiesa, il feretro di Mario Pinamonti che si allontanava da Tuenno. Anche se da anni le sue condizioni di salute non gli consentivano più di frequentare una vita sociale, nel momento dell’applauso tutti si sono sentiti in dovere di ringraziarlo, di esprimergli la propria riconoscenza e la gratitudine di un’intera comunità, che per tanti lunghi anni Mario ha servito generosamente e disinteressatamente.

Perché Mario non è stato solo, assieme alla sua famiglia, uno dei pilastri storici dell’autonomismo trentino, ma è stato soprattutto un prezioso punto di riferimento della sua comunità e dell’intera Valle di Non, un amico dal cuore grande, disponibile e sensibile con chiunque ne avesse bisogno.

Mario non amava mettersi in mostra e non ambiva a cariche: per lui contava il fare, percorrere ogni strada, anche esponendosi personalmente, pur di risolvere il problema. Se si presentava un’emergenza o c’era bisogno di un aiuto, bastava rivolgersi a lui che si metteva subito, silenziosamente, in moto. Che si trattasse delle pratiche del patronato, delle dichiarazioni dei redditi che compilava gratuitamente o delle più disparate richieste di assistenza, oppure di ospitare bambini in difficoltà.

La sua casa era la casa di tutti e lui, sostenuto dalla sua splendida famiglia, si attivava sempre, fiducioso che qualcosa si poteva fare. Lo ricordiamo in innumerevoli iniziative, quando, assieme a Franco Tretter, Fausto Valentini e tanti amici di Tuenno, con il Circolo Culturale Ricreativo Autonomista si organizzavano viaggi di studio e con il patronato i soggiorni marini per anziani; ma lo ricordiamo anche come socio fondatore e contabile, sempre a titolo volontario, della Cooperativa di lavoro Lago Rosso e di altre realtà di volontariato.

Ed infine, non si può dimenticare il suo instancabile impegno, generoso e competente, nell’amministrazione comunale di Tuenno, nella quale ha rivestito anche il ruolo di Vicesindaco.

Ad alcuni giorni dalla sua scomparsa, gli Autonomisti della Valle di Non e dell’intero Trentino lo piangono e sono vicini con affetto riconoscente alla sua famiglia che l’ha assistito amorevolmente fino all’ultimo: alla sua cara Ada, ai figli Nicola, Giorgio, Alessandro e Mirella. Mario da anni non riusciva più a partecipare alle riunioni di partito, ma il ricordo di quanto ha fatto e la sua testimonianza esemplare di autonomista rimangono immutati per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarlo ed in particolare per i giovani che oggi, spesso, si fanno sopraffare dalla delusione e dal disimpegno.

*

Il Presidente Franco Panizza

Il Coordinatore della Valle di Non Salvatore Ghirardini