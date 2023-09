MANICA (PD) * SANITÀ PUBBLICA TRENTINA: « I CINQUE ANNI DI GIUNTA FUGATTI SARANNO RICORDATI PER IL GRANDE FALLIMENTO DELLA GESTIONE »

13.40 - martedì 12 settembre 2023

I cinque anni di Giunta Fugatti saranno ricordati soprattutto per il grande fallimento nella gestione della sanità pubblica trentina. Liste d’attesa lunghissime, tempi d’attesa insostenibili, carenza di personale, fuga di medici e infermieri, servizi territoriali ridotti, strutture chiuse, programmazione sanitaria ed ospedaliera assente; potrei continuare con il nulla di fatto sul NOT e con la vicenda dell’Ospedale di Cavalese, dove a causa delle scelte fatte dalla Giunta tutto è fermo al palo.

Non passa giorno senza una cattiva notizia per la sanità trentina. Quella di oggi riguarda in particolare il servizio di assistenza territoriale e domiciliare della Vallagarina, per il quale si rileva – come già da me evidenziato qualche settimana fa – una carenza cronica di personale. Mancano ormai strutturalmente da mesi almeno dieci infermieri, e questa situazione rischia ormai di rendere non più sostenibile l’erogazione del servizio.

Se ad oggi un servizio c’è, mi raccontano alcuni operatori, è solo grazie al senso di responsabilità e all’abnegazione degli infermieri, ma è evidente che non possono essere questi i presupposti per garantire un servizio continuo ed efficiente.

Anche in questo caso, come su tutti gli altri fronti, l’Assessore Segnana tace, incapace come sempre negli ultimi cinque anni di fornire risposte concrete a quello che ormai è un grido continuo di allarme da parte della sanità pubblica trentina.

Ancora una volta il timore è che dietro al silenzio e alla mancanza di risposte da parte della Giunta Fugatti ci sia una precisa strategia, già collaudata dalla destra in altre Regioni, di indebolire poco a poco la sanità pubblica trentina per fare spazio ad una sua progressiva privatizzazione. A questo scenario ribadisco un fermo e forte no, la sanità trentina deve rimanere pubblica e tornare a rappresentare quel modello di eccellenza che è sempre stata.

Alessio Manica

Consigliere Provinciale e Regionale – Gruppo del Partito Democratico del Trentino