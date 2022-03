UIL FPL ENTI LOCALI * SCUOLA INFANZIA: TOMASI , « INCONTRARE L’ASSESSORE BISESTI RISULTA SEMPRE INUTILE, IL NOSTRO UFFICIO LEGALE PROCEDERÀ IN SEDE DI CONSIGLIO DI STATO »

18.47 - martedì 29 marzo 2022

Si è tenuto oggi pomeriggio un incontro con l’Assessore Bisesti e lo staff del Dipartimento Istruzione, convocazione senza ordine del giorno, in cui si sarebbero presumibilmente dovute affrontare le criticità della Scuola dell’Infanzia.

Niente di nuovo dalla bocca dell’Assessore…

Contestata ancora dalla UIL FPL Enti Locali la mancata informazione sugli interventi che riguardano questo delicato settore, anche alla luce della delibera di venerdì 25 u.s. che normava le contestatissime ferie da poter fruire dal personale durante l’apertura straordinaria della scuola nel periodo estivo.

Ribadita ancora la contrarietà della UIL FPL EELL a tale apertura oltre a contestare l’intervento unilaterale dell’Amministrazione provinciale sul tema delle ferie, disciplina da trattare solo ed esclusivamente come tema contrattuale e non come “gentile concessione” (solo e unicamente per il personale insegnante a tempo indeterminato!) dello stesso Assessore.

Continua la battaglia legale della UIL FPL EELL che ha già incaricato il proprio ufficio legale, di procedere in sede di Consiglio di Stato.

Marcella Tomasi

La Segretaria Prov.le

UIL FPL Enti Locali