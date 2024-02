RAI 3 * “ REPORT “: 11 FEBBRAIO 2024 ORE 20.55 « LE INCHIESTE, COVID E VACCINI / FONDI SANITARI INTEGRATIVI / FAST FASHION » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

08.51 - lunedì 12 febbraio 2024

A quattro anni dall’inizio della pandemia Report fa un bilancio su come sono state usate le dosi dei vaccini contro il Covid e quanto sono costate quelle rimaste inutilizzate. E ancora, Il vaccino Astrazeneca è silenziosamente sparito dai centri vaccinali di tutta Europa, dopo che sono emersi sulla stampa dei rari ma gravi effetti avversi. Quale impatto ha avuto questa storia sulla multinazionale anglo-svedese Astrazeneca? A distanza di tre anni sono tante le domande rimaste irrisolte sulle responsabilità del disastro comunicativo di quei mesi. Restando in tema salute, un’inchiesta che prende in esame l’esistenza dei Fondi Sanitari Integrativi, la cui funzione è integrare ciò che il Servizio Sanitario Nazionale non offre: un esempio su tutti le prestazioni odontoiatriche.

Nasce così di fatto una sanità privata parallela, finanziata in parte dallo Stato. Donne e uomini che di fatto hanno un’assicurazione sanitaria, e che vivono già oggi gli effetti di ciò che sarà: un’Italia con una sanità sempre più privata. E ancora dal bozzetto dello stilista al capo di abbigliamento, in stock, acquistabile online o in tutti i negozi del mondo, trascorrono appena 15 giorni. È l’industria del fast fashion che negli ultimi 20 anni ha raddoppiato la produzione e moltiplicato le collezioni. Dopo la pandemia, lo shopping online ha fatto schizzare le vendite, a diminuire è solo il ciclo di vita degli indumenti: si gettano via i vestiti dopo averli indossati appena una manciata di volte. Il modello di business dell’industria del fast fashion si basa su produzioni low cost e su spedizioni e resi gratuiti. Tutto è gratis, si paga solo ciò che si tiene. Ma che fine fanno i vestiti che rimandiamo indietro? Quanto è insostenibile il mondo del fast fashion?