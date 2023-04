LAV ITALIA * ORSI TRENTINO: « FUGATTI PASSA DA “PRENDETEVI I 70 ORSI” AD “UCCIDERÒ I 70 ORSI”, QUALCUNO FERMI IL SUO DELIRIO DI ONNIPOTENZA ASSETATO DI SANGUE »

15.36 - giovedì 20 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

NUOVA CONDANNA A MORTE DI UN ORSO IN TRENTINO. L’IRA DI FUGATTI NON SI ARRESTA

LAV: FUGATTI PASSA DA “PRENDETEVI I 70 ORSI” AD “UCCIDERO’ I 70 ORSI”. QUALCUNO FERMI IL SUO DELIRIO DI ONNIPOTENZA ASSETATO DI SANGUE

Dopo Jj4 anche Mj5 è stato condannato a morte dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

“LAV ricorre al TAR contro il decreto di uccisione di Mj5, un orso che non ha ucciso nessuno e deve essere lasciato libero di poter continuare a vivere nei boschi” ha dichiarato Massimo Vitturi, responsabile Animali selvatici LAV. “Inoltre, dato non eludibile, Mj5 non è fonte di morte, ma ha avuto un solo incidente con una persona. Dettagli importanti che “abbassano” notevolmente il tanto millantato criterio di pericolosità dell’orso” ha aggiunto Vitturi.

“La dichiarazione di Fugatti di condanna a morte di 70 orsi che invece apprendiamo oggi dalla prima pagina de L’Adige, ci da il polso di quanto la situazione gli stia sfuggendo di mano. Ci appelliamo al Presidente della Repubblica Mattarella e alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni affinchè fermino il delirio di onnipotenza di un uomo che si sta giocando il tutto per tutto pur di sterminare degli animali innocenti” ha dichiarato Gianluca Felicetti, Presidente LAV. “E’ fondamentale che le Autorità di uno Stato democratico intervengano per riportare Il Presidente della Provincia Autonoma di Trento al suo ruolo istituzionale”.

A chiedere giustizia ma non vendetta per la sorte atroce di Andrea Papi, è peraltro il padre Carlo, che in un’intervista oggi a Repubblica dichiara: “La morte di Andrea si poteva evitare. Le istituzioni non hanno fatto niente per spiegare alla gente come comportarsi con un numero così alto di orsi: cosa fare per prevenire incontri, quali zone non frequentare, come reagire a un attacco. Hanno lasciato tutti ignoranti e tranquilli, senza nemmeno installare i cassonetti anti-orso in tutti i paesi a rischio”.

L’ennesimo velo della farsa vendicativa di Fugatti è caduto: non può più continuare a dire che uccide gli orsi per l’incolumità dei cittadini

“Se un padre che ha perso un figlio ha lucidità e la fermezza di dire che i responsabili sono da andare ad individuare in chi in 25 anni di amministrazione locale non ha fatto formazione e informazione, ci sentiamo di dire che Fugatti vuole solo sterminare

gli orsi per il puro piacere di uccidere” ha concluso Vitturi.

A poche ore dal lancio oltre 24 mila persone hanno già firmato la nostra petizione contro la scellerata decisione di uccidere Jj4, Mj5 e M62. E il numero è talmente in aumento che il contatore sta andando in tilt: 5 firme al secondo per dire “BASTA ORSI UCCISI”.