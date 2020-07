CECCATO (LEGA TRENTINO) * SICUREZZA: « LA GIUNTA COMUNALE DI LAVIS SI SCAGLIA CONTRO MORANDUZZO E FUGATTI RICHIAMANDO MANCANZA DI RISPETTO NEI CONFRONTI DELLA COMUNITà LAVISANA »

Apprendo con rammarico le dure parole apparse sulle testate locali attraverso una nota a firma della giunta comunale di Lavis che si scaglia maldestramente nei confronti del Presidente Fugatti, richiamando mancanza di rispetto nei confronti della comunità Lavisana.

La l.p 27 giugno 2005 n 8 sancisce la possibilità di adottare interventi di settore che interessano la materia sicurezza, legge tra l’altro promossa e presentata da coloro che oggi invocano una “fantomatica” ingerenza Provinciale; ingerenza che non viene però disdegnata, bensì quasi invocata quando si necessitano denari e contributi.

Se da una parte siamo ormai abituati a questo genere di provocazioni, che denotano e sottolineano la proverbiale pacatezza e originalità di alcuni amministratori di Lavis nel puntare il dito scadendo in attacchi personali, forse per non dare spazio agli argomenti, dall’altra non posso che esprimere amarezza nel constatare come a volte si tralasci la conoscenza e l’analisi razionale e oggettiva pur di salvaguardare l’immagine e il consenso.

Esprimo solidarietà al presidente Fugatti, al consigliere Moranduzzo e a tutti coloro che si sono spesi e che abbiano dimostrato sensibilità per questo tema, con la consapevolezza e certezza che la giunta Provinciale e i consiglieri tutti si muovano, attraverso gli strumenti a loro disponibili, tendendo la mano a tutti i comuni, al fine di promuovere la qualità della vita nelle comunità locali.

Il compito dei consiglieri comunali e provinciali, nella funzione del proprio mandato, è quello di ascoltare la collettività e di promuovere azioni che vadano incontro alle necessità reali e primarie di tutti… la vivibilità di una comunità non si misura dai bei fiori e dai giardini curati, ma dalla soddisfazione dei cittadini nel sentirsi liberi, sicuri e partecipi.

*

Monica Ceccato

Candidato Sindaco per Lega Salvini Trentino a Lavis