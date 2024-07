SEN. BIANCOFIORE * ALTO ADIGE – LAIVES: «NUOVA GIUNTA, BENE CHE LA SVP ABBIA SCELTO IL CENTRODESTRA COME ALLEATO»

16.02 - mercoledì 3 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Apprendo con soddisfazione la notizia che a Laives la Svp abbia scelto il centrodestra come alleato per la formazione della nuova giunta comunale. La decisione del sindaco Giovanni Seppi che ha puntato sugli esponenti di Fratelli d’Italia e Lega per l’esecutivo della città, con l’appoggio di Forza Italia in Consiglio comunale, risponde all’esigenza di garantire una squadra coesa che possa dare risposte concrete ai cittadini, cancellando gli errori di un centrosinistra sostanzialmente bocciato dagli elettori.

Dopo quelle che avevo definito le assurde divisioni locali interne al centrodestra, abbiamo l’opportunità di tornare a quell’unità che, da sempre, rappresenta la forza del centrodestra per ridare a questa comunità il valore che merita e dando così continuità al Governo provinciale e nazionale. Al sindaco Seppi, al quale va il mio plauso per la coraggiosa scelta di oggi, a tutti gli assessori, in particolare ai colleghi del centrodestra Antonio Cantore di FDI e Paolo Zenorini della Lega, i miei più sinceri auguri di buon lavoro”.

Così la senatrice Michaela Biancofiore, presidente di Civici d’Italia, NM, MAIE.