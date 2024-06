RAI 1 – “LINEA BLU“ * «AL VIA LA NUOVA STAGIONE, SI RIPARTE DA PANTELLERIA (8/6 ORE 14.00»

11.01 - venerdì 7 giugno 2024

“Sopra, sotto, intorno al mare”: questo il claim che da sempre accompagna il viaggio di “Linea Blu”, lo storico appuntamento con il mare in onda il sabato alle 14.00 su Rai 1, che quest’anno festeggia il suo 30° compleanno. Dal 1994, infatti, Linea Blu ha percorso gli 8000 chilometri di coste raccontando le bellezze del Mediterraneo e quanto questo delicato ecosistema rappresenti un inestimabile patrimonio per il nostro Paese. Ogni puntata sarà come un capitolo di un grande romanzo in cui anche i contenuti di divulgazione scientifica si trasformeranno in altrettanti dettagli di racconto: una storia fatta di storie, con l’intento di interessare e sensibilizzare il pubblico verso i temi culturali, sociali e ambientali legati al patrimonio marittimo e nautico del Bel Paese. Donatella Bianchi e Fabio Gallo accompagneranno il pubblico in questo viaggio alla scoperta del Mare Nostrum, un prezioso concentrato di biodiversità e meraviglie, ma anche uno dei più intensamente sfruttati. L’obiettivo: da un lato raccontare la ricchezza, l’unicità e la fragilità del pianeta blu, dall’altro condurre gli spettatori alla conoscenza dell’infinita bellezza che solo il Mediterraneo sa regalarci. La cultura del mare, la ricerca ambientale, la valorizzazione delle tradizioni marinare, i luoghi di un’Italia insulare talvolta dimenticata: questo e molto altro nel primo appuntamento della stagione di “Linea Blu”, a partire dall’8 giugno, fino al 7 settembre, tutti i sabati alle 14.00 su Rai 1.

Donatella Bianchi e Fabio Gallo daranno il via a questa nuova edizione di “Linea Blu” 2024 da Pantelleria. L’isola, più vicino alle coste della Tunisia che all’Italia, rappresenta un microcosmo di straordinaria importanza nel Mediterraneo. La sua origine vulcanica, la sua posizione strategica, la ricchezza storica e culturale, la biodiversità unica e l’economia basata su agricoltura, mare e turismo la rendono una pietra preziosa da preservare e valorizzare. Non è un caso se “Linea Blu” riprenderà il mare proprio in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, celebrata ogni 8 giugno e lo farà con un evento straordinario: il salvataggio di una tartaruga Caretta caretta che Donatella Bianchi, insieme ai subacquei della Capitaneria di Porto, porterà infine a terra affidandola alle cure di un centro di recupero siciliano. Nel decennale del riconoscimento Unesco “della pratica agricola della vite ad alberello e dell’arte dei muretti a secco” Pantelleria sarà per “Linea Blu” l’isola delle continue rivelazioni, geologiche, vulcaniche, archeologiche, antropologiche. Ma sarà anche l’isola dei colori e della vita sommersa, straordinaria in tutte le sue forme.

Donatella Bianchi farà il primo periplo stagionale intorno all’isola per mostrare una costa straordinaria quanto simbolica: cale dall’acqua verde e cristallina incastonate tra la nera roccia vulcanica, frastagliate e ricche di piscine naturali e su tutti, il luogo più iconico dell’isola, l’arco dell’Elefante, che si potrà ammirare dal mare e da terra, nel ricordo di un grande cantautore italiano degli anni ’70 del secolo scorso che proprio qui aveva acquistato un caratteristico dammuso, Sergio Endrigo. Ma la lista dei nomi celebri potrebbe allungarsi molto ancora. Pantelleria rappresenta, in definitiva, un locus amoenus scelto da molti personaggi per staccare la spina e prendere ispirazione, circondati solo dal silenzio, dal frinire delle cicale, dal fruscio del vento che suona tra le fronde degli alberi già curvi dalla sua forza.

Fabio Gallo alla ricerca delle radici delle comunità isolane parlerà anche di un ulivo tanto particolare quanto raro, svelando l’antica arte dell’ulivo strisciante. Una rarità non solo pantesca unica a livello mondiale. Unica come la storia che riemerge dai fondali dell’isola e che torna in superficie con tutta la drammaticità di un combattimento aereo consumatosi in quelle acque l’8 Giungo del 1943. La storia del Macchi C.205, colpito in combattimento nelle acque pantesche e del suo pilota Alvise Andrich. Destinato ad essere ricostruito all’interno dell’Hangar Nervi grazie all’impegno appassionato di un Colonnello dell’Aeronautica Militare intervistato da Fabio Gallo, mentre a mare il nucleo sommozzatori della Guardia Costiera proseguirà le operazioni di recupero delle componenti dell’aeromobile. La prima uscita a pesca di Donatella Bianchi sarà con i pescatori di Scauri, “visionari”, che per difendere il loro mare hanno chiesto aiuto alla scienza, ritrovandosi proiettati al centro dell’Europa. Una speciale pulizia delle spiagge vedrà Fabio Gallo alle prese con i rifiuti più inaspettati che raccoglierà con i bambini delle scuole pantesche. Ma, più di ogni altra cosa, “Linea Blu” accompagnerà il pubblico con le sue immagini straordinarie alla scoperta di quel volto autentico e ancestrale che rende Pantelleria una perla nera unica nel Mediterraneo.