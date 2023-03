GUGLIELMI (FASSA) * LUPI E CARNIVORI: « PRESENTATA INTERROGAZIONE, NUMEROSE LE SEGNALAZIONI PERVENUTE SIA IN VAL DI FASSA CHE DA ALTRE AREE DEL TRENTINO »

10.55 - mercoledì 22 marzo 2023

Ho depositato ieri un’interrogazione su un tema che risulta essere sempre più dibattuto sul nostro territorio, fra i nostri concittadini, ovvero la presenza del lupo, sempre più spesso, una presenza non distante dai nostri centri abitati. L’interrogazione prende spunto dalle numerose segnalazioni pervenutemi sia in Val di Fassa che in altre aree del Trentino.

Fra l’altro dispiace appurare che la situazione della convivenza tra “lupo” e uomo sia ormai in Trentino esasperata da campagne animaliste, sostenute anche da parte dell’opposizione in Consiglio provinciale che vorrebbero dipingere tale animale come mansueto e giocherellone, quasi alla stregua di un cane da compagnia e che quindi trasmettono al pubblico una situazione diversa da quella che effettivamente ci si ritrova a vivere in particolare nei paesi di montagna.

Toccando con mano il problema, poi, vivendo con la mia famiglia in val di Fassa, che è già da diversi anni uno dei territori trentini maggiormente frequentato da tale specie di aggressivi carnivori, ho ricevuto segnalazione che in data 22 febbraio 2023 un esemplare di lupo adulto è stato avvistato a pochi metri dall’agriturismo El Mas nel comune di Moena, in zona completamente urbanizzata e antropizzata.

Altra segnalazione mi è giunta inoltre in data 28 febbraio, da un albergatore di Alba di Canazei, segnalazione con documentazione fotografica relativa alla presenza di peli di lupo in adiacenza alla propria struttura e di tracce ematiche della probabile preda.

Questo, solo per citare due esempi concreti e reali di continui avvistamenti e situazioni di non facile gestione da parte dei residenti e dei turisti che frequentano le nostre località.

Ben sapendo che la gestione del problema non è, purtroppo, indipendente dalle decisioni del nostro Governo nazionale e che quindi la Provincia può solo in maniera limitata farsi carico del problema con iniziative decise ed immediate, ho voluto chiedere alla nostra Giunta Provinciale e, in particolare all’Assessore competente:

1. Quali siano le interlocuzioni col ministero competente al fine di assicurare la possibilità effettiva di abbattimento degli esemplari troppo confidenti di tale specie;

2. Cosa intenda fare in attesa delle deleghe operative per mitigare tale piaga e quindi per assicurare alle genti di Fassa e del Trentino in generale, ma anche ai numerosissimi graditi ospiti del Trentino, tranquillità, serenità e pace.

Ritengo fondamentale non banalizzare il problema ma ascoltare innanzitutto i pensieri e le preoccupazioni delle persone che ci hanno dato mandato di portare all’attenzione dei nostri amministratori, locali e nazionali, le loro paure e le loro proposte, senza scadere in inutili contrapposizioni ideologiche; il problema è reale e chi non lo vede, forse, non vive il territorio come io faccio quotidianamente.

Luca Guglielmi

Consigliere Provinciale Trento (Fassa)