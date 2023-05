CCIAA E ACCADEMIA IMPRESA -TRENTO * CAMLAB 2023: « “LA SFIDA DELLA SOSTENIBILITÀ“, IL CONVEGNO A PALAZZO ROCCABRUNA (17/5 – 17.00) » (LOCANDINA)

12.16 - martedì 16 maggio 2023

CAMLAB 2023: DIALOGHI SU IMPRESA E INNOVAZIONE LA SFIDA DELLA SOSTENIBILITÀ. .MERCOLEDì 17 MAGGIO 2023, ORE 17.00 PALAZZO ROCCABRUNA, VIA S. TRINITA’, 24 – TRENTO.

“CamLab: dialoghi su impresa e innovazione ” è un laboratorio di idee, proposto da CCIAA e Accademia d’Impresa a cittadini, operatori economici ed istituzioni per riflettere sul futuro delle imprese, dell’economia e del territorio.

”La sfida della sostenibilità”

Non ci sarà futuro senza sostenibilità. Il tema dello sviluppo sostenibile sarà sempre più centrale nella gestione delle grandi come delle piccole e medie imprese nonché nelle scelte dei governi e dei territori. Ma per le aziende la sostenibilità sarà solo un costo o anche un’occasione di profitto?.

Interverranno:

Ada Rosa Balzan: responsabile nazionale sostenibilità per Federturismo-Confindustria, docente in varie università e business school italiane;

Francesco Gasperi: direttore di Habitech;

Stefano Debortoli: vice presidente Associazione artigiani e piccole imprese della provincia di Trento;

Gianluca Barbacovi: presidente Coldiretti – Trento;

Marco Masé: vice presidente Associazione albergatori e imprese turistiche della provincia di Trento

Non ci sarà futuro senza sostenibilità. Il tema dello sviluppo sostenibile sarà sempre più centrale nella gestione delle grandi come delle piccole e medie imprese, nonché nelle scelte dei governi e dei territori. Ma per le aziende la sostenibilità sarà solo un costo o anche un’occasione di profitto?