RAI 1 – “LINEA VERDE SENTIERI ESTATE“ * «ALLA SCOPERTA DEI CAMMINI D’ITALIA (8/6 – 12.30)»

venerdì 7 giugno 2024

Questa estate ogni sabato dall’8 giugno al 27 luglio alle 12.30 su Rai 1 “Linea Verde Sentieri” racconta le antiche vie di pellegrinaggio. Molti dei cammini che attraversano la Penisola sono stati tracciati dal passaggio dei pellegrini sulle orme di santi ed eremiti, costellati di monasteri, santuari e romitori. I conduttori Lino Zani e Giulia Capocchi condurrranno i telespettatori lungo le antiche vie di pellegrinaggio dell’Italia centrale – Emilia-Romagna, Umbria, Lazio e Toscana – e altre due destinate ai percorsi naturalistici in Calabria e nella provincia di Bolzano. Itinerari ricchi di suggestione e alla portata di tutti, lungo i quali alcuni ospiti aiuteranno a conoscere e racconteranno le caratteristiche dei luoghi attraversati: non solo paesaggi naturali e straordinari panorami, ma anche tradizioni, arte, cultura, storia e prodotti delle nostre regioni.

La prima puntata in onda l’8 giugno è dedicata al tratto romagnolo della Via di Francesco, un itinerario storico sulle orme del “poverello di Assisi”, che partendo dal Tempio malatestiano – ovvero il Duomo di Rimini- arriva fino al Santuario de La Verna, sull’Appennino Toscano. Prima tappa a Villa Verucchio, per visitare il cipresso legato alla leggenda del Santo, per poi compiere una digressione fino al borgo di Sant’Arcangelo di Romagna. Il percorso continua con il santuario della Madonna di Saiano e con il convento di Sant’Igne, sul versante destro del fiume Marecchia, dove Francesco passò la notte nel suo viaggio verso San Leo, quando ricevette in dono dal conte Orlando Cattani il monte della Verna.

D’obbligo una visita alla rocca di San Marino e un’escursione alla Rocca di Maiolo, in un suggestivo percorso panoramico dominato dai calanchi. A Sant’Agata Feltria, i conduttori non possono rinunciare a una visita al Teatro Angelo Mariano, il teatro ligneo più antico d’Italia, per poi raggiungere il convento dei Cappuccini, dove cercare ospitalità per la notte, come veri pellegrini. Dopo un passaggio sul Monte Fumaiolo, alle sorgenti del Tevere, e una visita all’Eremo di Sant’Alberico, ecco l’arrivo a La Verna, dove il santo ricevette le stimmate ottocento anni fa. Linea Verde Sentieri Estate è un programma di Lino Zani, Stefano Maria Gallo, Yari Selvetella, Domenico Nucera e di Deborah Chiappini, Carmine Gazzanni, Maria Pia Pezzali. Produttore esecutivo Renata Pierangelini. Capo progetto Federica Giancola. Regia di Daniele Carminati.