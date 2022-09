CIRCOLO SURF TORBOLE (TN) * WINDSURF OLIMPICO: « L’AZZURRO BENEDETTI VINCE GLI “IQFOIL INTERNATIONAL GAMES“, A MANOLO MODENA IL TERZO POSTO “UNDER 21“ »

18.52 - domenica 25 settembre 2022

L’Italiano Daniele Benedetti vince gli IQFoil International Games di Torbole; terzo posto under 21 dell’atleta del Circolo Surf Torbole Manolo Modena. Alla tedesca Engelmann la vittoria femminile.

Giornata finale esaltante a Torbole per gli iQFoil International Games, organizzati dal Circolo Surf Torbole con Federazione Italiana Vela e Consorzio Garda Trentino Vela, con la disputa delle medal series e quindi quarti di finale, semifinali e finali per le due categorie maschile e femminile. La formula di queste finalissime rimane adrenalinica sia per la partenza sprint al traverso, che per la possibilità di ognuno dei primi 10 entrati nelle medal series di guadagnare la finale e quindi una medaglia.

Il percorso che prevede anche poppa e bolina rende tutto molto tecnico e non scontato fino alla fine. In tarda mattinata si è disputata anche la batteria slalom maschile, che sabato non si era riusciti a finire per il calo di vento; poco dopo la fine della prova il Comitato di regata ha fatto riposizionare il campo per le medal series iniziate prima per le donne.

La tedesca Alisa Engelmann, che venerdì era scivolata in quarta posizione, si è riscattata passando quarti e semifinali e aggiudicandosi in finale la vittoria davanti alla ceka Barbora Svikova (prima under 21) e alla cinese Manjia Zheng. Appassionanti anche le medal series maschili iniziate purtroppo con l’uscita dai quarti di finale per partenza anticipata dell’italiano e portacolori del Circolo Surf Torbole Jacopo Renna, che per tutta la manifestazione ha dimostrato un buon passo e che ha comunque concluso ad un buon quinto posto finale, seguito dal compagno di squadra Manolo Modena, terzo under 21.

Vittoria netta dell’altro italiano Daniele Benedetti, direttamente in finale essendo stato primo della classifica generale dopo le 15 regate disputate (12 course race, due slalom e una marathon race). La semifinale è stata invece al pohotofinish tra il cinese Kun Bi e il tailandese Will Mac Mallin, che ha ceduto per pochi centimetri il passo e l’accesso in finale al cinese e all’australiano Grae Morris, vincitore della semifinale. I due atleti hanno concluso nell’ordine la finalissima, aggiudicandosi così la medaglia d’argento e di bronzo alle spalle di Benedetti; l’australiano ha vinto nella categoria under 21. La manifestazione, ultima internazionale organizzata nella stagione 2022 dal Circolo Surf Torbole, è stata sicuramente ricca di vento e di regate e non ha risparmiato colpi di scena nelle fasi finali.