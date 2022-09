A.S.D. PROSPORT – TRENTO * BANDO PAT “SPORT DI CITTADINANZA PER TUTTI”: « AL CONI DI TRENTO CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE, 28/9 – 11.00 »

09.55 - venerdì 16 settembre 2022

A.s.d. PROSPORT TRENTO sviluppando i principi olimpici fondamentali come RISPETTO – INCLUSIONE SOCIALE – EREDITÀ e SOSTENIBILITA’ – UGUAGLIANZA DI GENERE – DIGITALIZZAZIONE è risultata fra le vincitrici del bando indetto dalla Provincia Autonoma di Trento “SPORT DI CITTADINANZA PER TUTTI”. Il Progetto è volto alla promozione e alla diffusione di discipline sportive che favoriscano il coinvolgimento e la partecipazione della cittadinanza al percorso che porta nel 2026 allo svolgimento in Italia dei XXV Giochi Olimpici Invernali e dei XIV Giochi Paralimpici Invernali ospitati anche in alcune località del Trentino. Il Progetto si rivolge in particolare ai giovani, con il coinvolgimento della scuola e dell’università e a tutta la cittadinanza di ogni genere e abilità nella conoscenza dell’affascinante mondo dello Sport Digitale mediante l’utilizzo di attrezzi sportivi che simulano i gesti delle varie discipline.

Conferenza stampa di presentazione di: