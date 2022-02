APT ALPE CEMBRA (TN) * STAGIONE INVERNALE: « TORNA ACI NEVE, SCI E TEST DRIVE CON LA COLLABORAZIONE DI SUZUKI TRINCO (A FOLGARIA IL 19-20 FEBBRAIO) »

20.20 - sabato 19 febbraio 2022

Secondo evento della stagione 2022 dell’Automobile Club Verona. Dopo due anni di assenza torna la gara di Super G a Folgaria aperta a soci, amici e simpatizzanti. Test drive su neve con la collaborazione di Suzuki Trinco.

Tutti sugli sci.

Sabato 19 e domenica 20 febbraio l’Automobile Club Verona torna ad organizzare la gara di slalom gigante ACI Neve sulla pista Salizzona del comprensorio di Folgaria, un evento che nelle precedenti edizioni è arrivato a coinvolgere quasi 200 sciatori risultando tra quelli di maggiore successo dell’iniziativa nazionale ACI Neve coordinata dall’Automobile Club d’Italia.

Giunto alla sua quarta edizione dopo lo stop forzato dal Covid, ACI Neve combinerà l’aspetto sportivo con la parte automobilistica grazie alla collaborazione con la concessionaria Suzuki Trinco di Rovereto che non solo esporrà vetture in uno suggestivo showroom all’aperto, ma metterà a disposizione la nuova Suzuki SX4 S-Cross per interessanti test drive “winter mode”. Ad aggiungere pathos e glamour anche un tocco di retrò con una Fiat 500 attrezzata di portasci e sci d’epoca che sarà messa a disposizione dal Registro Fiat-Abarth Italiano.

L’evento vedrà poi la collaborazione anche del Comune di Folgaria, di Folgaria SKI e di Sara Assicurazioni.

Momento cardine del weekend sarà la gara di Slalom Gigante che si svolgerà nella mattinata di domenica 20 febbraio. Le iscrizioni sono aperte su https://verona.aci.it/Trofeo-Aci-Neve-2022 e si prospetta una partecipazione molto numerosa. La gara non è riservata ai soci ACI, ma è aperta a tutti: amici, simpatizzanti ed atleti di ogni estrazione dalla categoria Super Baby 2014-2015 fino agli over 1954. Grazie anche alla fondamentale collaborazione con il Falconeri SKI Team che coinvolgerà i giovani della propria scuola sci, la sfida lungo la Salizzona sarà un momento di sport e divertimento per tutta la famiglia. Partiranno i più piccoli per alzare via via l’asticella d’età fino ad arrivare ai veterani.

Per partecipare sarà necessario essere muniti di idonea certificazione medica attestante i requisiti per partecipare alle gare di sci, andrà sottoscritta un’attestazione di responsabilità e ovviamente occorrerà essere in regola con le coperture assicurative oggi previste per usufruire degli impianti sciistici. Novità di questa edizione sarà l’iniziativa “insieme più forti”. L’Automobile Club Verona assegnerà infatti un premio speciale ai migliori 3 tempi di manche, calcolati dalla somma del tempo del bambino e del rispettivo genitore per premiare la continuità generazionale.

I partecipanti potranno godere di scontistiche dedicate sull’acquisto dello ski-pass che non sarà compreso nella tassa di iscrizione con un listino disponibile sempre nella pagina sopra indicata

“Siamo davvero molto soddisfatti di poter tornare ad organizzare ACI Neve – ha commentato il Direttore dell’Automobile Club Verona Riccardo Cuomo – Da appassionato sciatore prima che automobilista ho sempre apprezzato molto questo evento e la festosa partecipazione che lo contraddistingue. Si tratta di un’iniziativa pensata soprattutto per le famiglie, dove anche chi non è sciatore è il benvenuto grazie ai test drive che quest’anno organizzeremo in collaborazione con la concessionaria Trinco di Rovereto”.