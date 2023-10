ON. CATTOI (LEGA) * EX SLOI E CARBOCHIMICA): « APPROVATO NOSTRO EMENDAMENTO, PER SBLOCCARE INTERVENTI AREE INQUINATE DI TRENTO NORD »

16.28 - giovedì 26 ottobre 2023

Approvato emendamento Lega per sbloccare interventi aree inquinate di Trento Nord (Siti Sin)

“Approvato in commissione Bilancio l’emendamento della Lega per sbloccare la questione della bonifica e utilizzo pubblico delle aree Sin lambite dalla circonvallazione di Trento. Si potrà così utilizzare l’importo, già stanziato lo scorso anno di 2 mln di euro, non solo per la parte di bonifica dell’area oggetto di passaggio del Bypass, ma anche per tutte le attività di verifica sotto il profilo tecnico – giuridico e di progettazione di opere pubbliche dentro il sito Sin (ex Sloi e Carbochimica). L’effetto conseguente alle analisi e alla progettazione di intervento pubblico dovrà essere quello di variante urbanistica in modo da permettere la procedura d’acquisto da parte della pubblica amministrazione delle aree private che, seppur non interessate dal passaggio della circonvallazione di Trento, sono, purtroppo, ancora una ferita ambientale della città. Ma con questo emendamento riusciremo a sanarle”.

Così la deputata trentina della Lega Vanessa Cattoi, componente della commissione Bilancio e prima firmataria dell’emendamento approvato.