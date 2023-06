SAT – TRENTO * ” RETE ITALIANO A TRENTO “: FACCHINI, « AL VIA IL PROGETTO PER L’INTEGRAZIONE CULTURALE DEGLI STRANIERI, LA PRESENTAZIONE STAMPA IL 14/6 (11.00) »

13.07 - domenica 11 giugno 2023

Verrà presentato mercoledì 14 giugno alle ore 11, presso la Casa della SAT (Via Manci, 57 Trento) il programma di lavoro della RETE ITALIANO A TRENTO per l’integrazione culturale delle persone straniere.

La Rete Italiano a Trento è una rete di coordinamento tra diverse realtà attive nel supporto all’apprendimento della lingua italiana per persone straniere. È composta da diversi enti, gruppi e associazioni (Associazione A.M.A. Auto Mutuo Aiuto, Associazione Amici dei Senza Tetto di Trento ODV, Associazione Oratorio di S. Antonio ATAS onlus, Centro Astalli Trento onlus, Il Gioco degli Specchi, APS Liberalaparola Trento, Penny Wirton Trento Scuola di Preparazione Sociale Sps, Volontari Residenze Fersina, Brennero Casa Padre Angelo) che si sono riuniti nel 2018 a seguito della cancellazione dei servizi primari per i richiedenti asilo, disposta dalla Giunta Provinciale, dopo l’emanazione del Decreto-legge Sicurezza 132/2018.

A oggi sono una sessantina i corsisti che partecipano ai corsi serali de “Il Gioco degli Specchi, una trentina i partecipanti ai corsi dedicati alle donne, una cinquantina per Liberalaparola, presso la scuola Penny Wirton, venticinque i partecipanti ai corsi di Oratorio di Sant’Antonio, Associazione A.M.A. Auto Mutuo Aiuto e Casa Padre Angelo. Di fatto la rete offre anche servizi rivolti a persone che non possono accedere ai servizi istituzionali.

“Il vuoto istituzionale sarà ancora maggiore vista la recente entrata in vigore della conversione in legge (50/2023 del 5 maggio 2023) del cosiddetto Decreto Cutro – dice Valerio Rigo, de “Il gioco degli Specchi” – che nuovamente cancella, oltre ad altri servizi, anche quello dedicato all’apprendimento della lingua italiana. In un momento così particolare, ad un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina e con l’aumento costante dei flussi migratori verso il nostro paese, cerchiamo e vogliamo offrire un supporto alle persone migranti. Per noi questo supporto continua ad essere un impegno civile imprescindibile, oltre che un’esperienza umana preziosa, per attenuare paure, diffidenze e per dar vita ad un clima di serena convivenza”.

“Questa conferenza stampa, promossa presso la Casa della SAT – sottolinea la presidente Anna Facchini – evidenzia il ruolo sociale di SAT che si fa promotrice, con questa iniziativa e con altre già organizzate e sostenute, di valori come l’integrazione e la convivenza pacifica, il senso di comunità e di attenzione verso l’altro”.