A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: « DOMENICA 30 OTTOBRE I GIALLOBLÙ SARANNO IMPEGNATATI AL “RIGAMONTI-CEPPI” DI LECCO CONTRO I PADRONI DI CASA »

16.33 - sabato 29 ottobre 2022

Il Trento torna a viaggiare alla volta della Lombardia: domenica pomerggio (calcio d’inizio alle ore 14.30) la compagine gialloblu sarà impegnata al “Rigamonti – Ceppi” di Lecco contro i padroni di casa, che attualmente guidano la classifica del girone A di serie C, nella sfida valevole per l’undicesima giornata del girone d’andata.

Il Lecco ha sin qui conquistato 21 punti per effetto di 6 successi (contro Pergolettese, Mantova, Sangiuliano City, Novara, Juventus Next Gen e Arzignano Valchiampo), 2 pareggi (contro Virtus Verona e AlbinoLeffe) e 2 sconfitte (contro L.R. Vicenza e Pro Sesto), con uno score complessivo di 15 realizzate e 10 subite. Il Trento, invece, occupa la 17esima posizione con 9 punti all’attivo, frutto di 2 successi (contro Pro Vercelli e Pro Patria), 3 pareggi (contro Triestina, Arzignano Valchiampo e Piacenza) e 5 sconfitte (contro Juventus Next Gen, Sangiuliano City, Mantova, Renate e Pordenone) con uno score complessivo di 13 reti realizzate e 17 subite.

La sfida tra Lecco e Trento sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport (servizio a pagamento incluso nell’abbonamento Sky Calcio), in modalità Diretta Gol con il commento di Alberto Pucci e in streaming video su Eleven Sports, all’indirizzo www.elevensports.it (servizio a pagamento), con la voce di Biagio Marco Liccardo.

Così in campo.

Sono venti i giocatori convocati da mister Bruno Tedino, tra i quali figura anche il centrocampista classe 1998 Alessio Bertaso, già in gialloblu dal 2017 al 2019, che in settimana ha sottoscritto un contratto annuale con il Club.

Le parole di mister Tedino.

“È stata una settimana complicata, con qualche intoppo, ma i ragazzi hanno messo grande impegno e spirito di sacrificio in tutto quello che abbiamo fatto. Sono convinto che, nonostante le difficoltà dell’attualità, faremo una grande partita e, assieme alla proprietà, alla società e al pubblico, usciremo da questo momento complicato. Il gruppo sta dimostrando grande professionalità, attaccamento alla maglia e abnegazione: io sono molto contento dell’atteggiamento di tutti i ragazzi.

Troveremo un’avversaria organizzata, che ha grande entusiasmo e agonismo e noi dovremo sopperire alle mancanze con altrettanta organizzazione, concentrazione, aggressività e sfruttando le nostre qualità. Rispetto alla partita contro il Piacenza ci saranno ritmi clamorosamente più elevanti e sarà una partita decisamente più intensa, quindi dovremo mettere sul terreno di gioco massima attenzione e concentrazione”.

I nostri avversari.

Fondata nel 1921, la Calcio Lecco nel corso della propria storia ha disputato anche tre tornei di serie A (l’ultimo nella stagione 1966 – 67) e undici di serie B (l’ultimo nell’annata 1972 – 73), vincendo anche una Coppa Italia Semiprofessionisti e una Coppa Anglo – Italiana.

Gli elementi di spicco dell’organico guidato da Luciano Foschi, subentrato a stagione in corso ad Alessio Tacchinardi, sono il portiere Riccardo Melgrati (ex Pro Vercelli e Cesena in serie B, ex Como, Südtirol, Prato, Arezzo, Siena, Imolese e Pontedera in serie C), i difensori Vedran Celjak (ex Nk Zagabria in serie A croata, Grosseto e Padova in serie B, Pergocrema, Benevento, Alessandria, Sambenedettese e Avellino in serie C) e Matteo Battistini (ex Carrarese, Pro Piacenza, Pro Patria e Piacenza: per lui 206 presenze in serie C), i centrocampisti Carlo Ilari (ex Ascoli in serie B, ex Feralpisalò, Barletta, Catanzaro, Santarcangelo, Termano, Sambenedettese e Cesena in serie C), Luca Scapuzzi (ex Portogruaro, Varese, Siena e Como in serie B, ex Portogruaro, Como e Pro Sesto in serie C) e Luca Giudici (ex Carrarese, Monza, Giana Erminio e Lecco in serie C) e gli attaccanti Doudou Mangni (ex Modena, Latina, Ascoli in serie B, già in serie C con Monopoli, Catanzaro, Gozzano e Gubbio) e Lorenzo Pinzauti, già in serie C con Tuttocuoio, Pontedera, Novara, Termano e Pistoiese.

I colori sociali del Lecco sono il blu e il celeste e la squadra gioca le gare casalinghe allo stadio “Rigamonti – Ceppi” (capienza: 4.997 spettatori).

Gli ex della partita.

Nessun ex tra campo e panchina nelle due formazioni.

I precedenti.

Sono 12 i precedenti in ambito professionistico tra le due squadre allo stadio “Rigamonti – Ceppi”, l’ultimo dei quali risalente alla scorsa stagione e conclusosi con la vittoria per 2 a 1 della formazione lombarda. Sei sono complessivamente i successi del Lecco, 5 i pareggi (l’ultimo, 0 a 0, in C2 nella stagione 1994/95) con 1 successo gialloblu (1 a 0 in serie C nell’annata 1973/74).

La terna arbitrale.

A dirigere il match tra Lecco e Trento sarà Giuseppe Vingo, appartenente alla sezione di Pisa, alla sua prima stagione in Can C. Sino a questo momento ha diretto 2 gare di campionato, 1 di Coppa Italia e 2 tra campionato e Coppa Italia “Primavera”.

Gli assistenti saranno Andrea Pasqualetto e Vincenzo Abbinante, appartenenti rispettivamente alle sezioni di Aprilia e Bari, con Francesco Zago – della sezione di Conegliano – nelle vesti di Quarto Ufficiale.

Il programma dell’11esima giornata.

Domenica 30 ottobre 2022.

AlbinoLeffe – Juventus Next Gen (ore 14.30)

Feralpisalò – Renate (ore 14.30)

L.R. Vicenza – Pro Vercelli (ore 14.30)

Lecco – Trento (ore 14.30)

Novara – Sangiuliano City (ore 14.30)

Pergolettese – Pordenone (ore 14.30)

Pro Sesto – Pro Patria (ore 14.30)

Triestina – Mantova (ore 14.30)

Virtus Verona – Arzignano Valchiampo (ore 14.30)

Lunedì 31 ottobre 2022.

Piacenza – Padova (ore 20.30)

La classifica dopo 10 giornate.

Lecco 20 punti; Feralpisalò e Renate 19; Novara, Padova, Pordenone e L.R. Vicenza 17; Arzignano Valchiampo 16; Pro Patria e Sangiuliano City 15; Pro Sesto, Pro Vercelli e Pergolettese 14; Juventus Next Gen 12; AlbinoLeffe e Mantova 11; Trento 9; Triestina 7;

Tv e Internet.

Sul sito www.actrento.com sarà proposta la diretta testuale dell’incontro in modalità livescore e gli aggiornamenti saranno sempre attivi anche sui Social Network gialloblu.

I convocati.

Portieri: Marchegiani (1996); Tommasi (2004).

Difensori: Carini (1990); Fabbri (1990); Ferri (1991); Galazzini (2000); Garcia Tena (1995); Trainotti (1993).

Centrocampisti: Ballarini (2001); Belcastro (1991); Bertaso (1998); Cittadino (1994); Damian (1995); Matteucci (2004); Mihai (2003); Ruffo Luci (2001).

Attaccanti: Bocalon (1989); Brighenti (1987); Ianesi (2002); Saporetti (1998).