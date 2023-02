CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO (TN) * TUTTI PAZZI PER IL GIAPPONE!: « DUE MESI DI EVENTI PER CELEBRARE LA TERRA DEL SOL LEVANTE CON CINEMA – CONCERTI – CONFERENZE » (PDF PROGRAMMA)

16.58 - martedì 28 febbraio 2023

TUTTI PAZZI PER IL GIAPPONE! Due mesi di eventi al Castello del Buonconsiglio per celebrare la Terra del Sol Levante con cinema, concerti, conferenze, laboratori e attività per famiglie. Se il mondo giapponese vi appassiona da sempre o se avete la curiosità di conoscere meglio la Terra del Sol Levante non potete perdere dal 23 febbraio fino all’1 maggio i numerosi eventi a tema che il Castello del Buonconsiglio ha organizzato come cornice alla mostra “Incontri in Giappone. Le fotografie di Felice Beato e le raccolte di Giuseppe Grazioli ”. Potrete partecipare a più di trenta eventi che racconteranno non solo la mostra e la collezione giapponese del museo ma anche il Giappone a tutto tondo attraverso film, laboratori, visite guidate, concerti e incontri.