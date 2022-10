MART – ROVERETO (TN) * APPUNTAMENTI MESE NOVEMBRE: « ALTRI QUADRI – ARTISTI E IMMAGINI IN MOVIMENTO / OPEN DAY »

09.32 - giovedì 27 ottobre 2022

Vuoi essere sempre aggiornato sulle novità del Mart? Non vuoi perderti neanche un appuntamento? Iscriviti al nostro nuovo canale WhatsApp What’s on Mart! Nuove mostre! Metti in calendario: Dal 30 ottobre al Mart la mostra Adelchi Riccardo Mantovani e il focus su Achille Funi.

Dal 20 novembre Eresia. Arte e vita al Mart e Paesi perduti. Appunti per un viaggio nelle aree interne del territorio italiano alla Galleria Civica di Trento. Scopri di più!

Giornate speciali!

Martedì 1 novembre le sedi del Mart rimangono aperte con orario regolare.

Domenica 6 novembre ingresso gratuito al Mart e alla Casa d’Arte Futurista Depero.

Ma non finisce qui… c’è tempo fino al 1 novembre per visitare la mostra Giuliano Vangi. Colloquio con l’antico Pisano, Donatello, Michelangelo al Mart e Banksy. L’artista del presente a Palazzo delle Albere.

EVENTI



Altri Quadri. Artisti e immagini in movimento

dalle ore 18 alle 19.30 – Mart Rovereto, Sala conferenze

Dall’incontro tra le tecniche del cinema e i linguaggi dell’arte nasce Altri Quadri, una vera e propria stagione dedicata alla video arte. Per favorire la partecipazione e l’incontro con le artiste e gli artisti, le serate cominceranno con un aperitivo offerto da Cavit e proseguiranno con la proiezione dei video.

Altri Quadri è un progetto Mart, Oriente Occidente e Nuovo Cineforum Rovereto.

Primo appuntamento con What has left since we left: regia di Giulio Squillacciotti, con Anna Brooks-Beckman e Janneke Remmers.

Scopri di più sul primo film e sul programma completo 3 novembredalle ore 18 alle 19.30 – Mart Rovereto, Sala conferenzeDall’incontro tra le tecniche del cinema e i linguaggi dell’arte nasce Altri Quadri, una vera e propria stagione dedicata alla video arte. Per favorire la partecipazione e l’incontro con le artiste e gli artisti, le serate cominceranno con un aperitivo offerto da Cavit e proseguiranno con la proiezione dei video.Altri Quadri è un progetto Mart, Centro Santa Chiara Primo appuntamento con What has left since we left: regia di Giulio Squillacciotti, con Anna Brooks-Beckman e Janneke Remmers. 6 novembre

Mart Open Day

dalle ore 10 alle 18 – Mart Rovereto e Casa d’Arte Futurista Depero

In occasione della domenica gratuita al museo, il Mart propone visite guidate, laboratori per famiglie e una performance dell’artista Carlo Speranza.

Vuoi conoscere il programma completo? Clicca qui

Prossimamente

2 dicembre

Giornata di studi

“Parlare alla luna”. Strade della Poesia Sperimentale Italiana nel Contesto Internazionale tra gli Anni ‘50 e ‘70.

dalle 10 alle 19.30 – Mart Rovereto, Sala Conferenze