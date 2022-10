CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO (TN) * AUTUNNO CON LA SERENISSIMA: « SIAMO COLORE ED OMBRA, UNA FUGA PER GIACOMO CASANOVA (22/10 – 18.30)

20.43 - mercoledì 12 ottobre 2022

All’interno del programma di attività di valorizzazione della mostra I colori della Serenissima dedicata alla pittura veneta del Settecento in Trentino, è proposta una visita teatralizzata scritta da Guido Laino e prodotta da il Funambolo in collaborazione con il Castello del Buonconsiglio e il Coordinamento Teatrale Trentino, di cui è protagonista Giacomo Casanova.

22 ottobre ore 18.30 e 20.45

Fuggito dalle terribili carceri dei Piombi di Venezia nel 1756, Casanova comincia un lungo, instancabile peregrinare per tutta Europa. Al suo rientro in Italia (ma non a Venezia), nel 1760, lo immaginiamo passare per il principato vescovile tridentino, con l’idea di mettere in atto un piano che dovrebbe permettergli di farsi graziare dal Tribunale dell’inquisizione della Serenissima, che lo cerca anche in terra straniera per arrestarlo.

Non mancheranno, e non potrebbe essere altrimenti, gli incontri e i giochi di seduzione, tutti attuati in dialogo con i quadri in mostra. Così che la scoperta delle opere del Settecento veneziano presenti nelle sale del castello sia accompagnata, e raccontata in modo trasversale, con le ipotetiche vicende di una delle figure più celebri, oltre che paradigmatiche, dell’atto finale della storia della Serenissima.

Siamo colore e ombra: una fuga per Giacomo Casanova è scritto da Guido Laino in collaborazione con i Servizi educativi del Castello del Buonconsiglio.

In scena, oltre all’autore, Beatrice Festi, Marta Marchi e Giacomo Santi.

INFO E ACQUISTO BIGLIETTI:

Tariffa: 5 euro (+ 1 euro di diritto prenotazione) sul sito