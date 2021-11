CLAUDIO CIA * NATALE: « L’UNIONE EUROPEA VIETA DI USARE I NOMI CRISTIANI “MARIA“ E “GIUSEPPE“ PERCHÉ TIPICI DI UNA RELIGIONE, IL RISPETTO NON È SINONIMO DI NEGAZIONISMO »

7:48 - 30/11/2021

Le nuove linee guida per la comunicazione dell’Unione Europea cancellano il Natale perché le festività non dovranno più essere riferite a connotazioni religiose, vietano anche di usare nomi cristiani come quello di Maria e Giuseppe perché tipici di una specifica religione. Sono rimosse pure le parole signora e signore per non urtare la sensibilità di chi non si riconosce in uno dei due generi.

Non è degno di rispetto chi dice di voler garantire la libertà e nel contempo ci strappa dalle nostreradici cristiane e non si rassegna al fatto che tutti i Paesi europei sono #rami dello stesso albero.

La religione c’entra anche con l’attuale bandiera europea progettata dal francese Arsène Heitz che si ispirò all’#immagine della Madonna, così come viene descritta in un verso dell’Apocalisse (Ap. 12), e alla cosiddetta “Medaglia Miracolosa” in voga all’epoca e che lo stesso Heitz portava al collo.

Rispetto non è sinonimo di negazionismo, nasce dalla conoscenza, e la conoscenza richiede impegno e onestà intellettuale. È l’ignoranza che nega il rispetto, non la conoscenza.

*

Claudio Cia

Presidente Gruppo consiliare FdI – Consiglio provincia Trento