ASSOCIAZIONE CULTURALE “ CRESCERE TRENTINO “ * COSTITUZIONE: GEROSA, « L’ESPERIENZA DEL COVID CI HA FATTO CAPIRE CHE C’È SEMPRE PIÙ BISOGNO DI INCLUSIONE, AFFRONTARE OGNI DIFFICOLTÀ IN MODO TRASVERSALE SENZA PALETTI »

In conferenza stampa, alla quale sono state invitate tutte le associazioni di categoria, e alla quale ha preso parte il Questore dott. Cracovia, ho avuto il piacere di presentare la nascita di una nuova associazione culturale: CRESCERE TRENTINO

L’esperienza del Covid ci ha fatto capire che c’è sempre più bisogno di inclusione e di affrontare ogni tematica e ogni difficoltà in modo trasversale senza paletti.

Abbiamo voluto costituire questo nuovo contenitore con l’obiettivo di coinvolgere la società civile del territorio provinciale in modo più trasversale possibile, per ambienti, mondi e professioni. Con piacere posso dirvi che già in tanti si stanno avvicinando alla nostra nuova realtà, nonostante sia stata costituita solo mercoledì scorso 24 marzo (professionisti, imprenditori, medici, artigiani, commercianti, associazioni)

Si tratta di una ASSOCIAZIONE CULTURALE – CRESCERE TRENTINO e insieme a me ci sono gli altri 8 fondatori:

1. FRANCESCA GEROSA Presidente

2. FRANCESCO BARONE Vicepresidente

3. AGNETA ALINA ZAMFIR Tesoriere

4. KLAUS BROZ Segretario

5. GIORGIO MANUALI Consigliere

6. LUIGI MASATO Consigliere

7. SILVIO SALIZZONI Consigliere

8. MARIA CHIARA TORZI Consigliere

9. DAVIDE PIASENTE Consigliere

Abbiamo utilizzato il verbo CRESCERE nei suoi due significati:

Con valore transitivo vuol dire allevare, guidare nella crescita, accudire.

Con valore intransitivo vuol dire accrescersi, diventare già grande, più forte.

Abbiamo voluto legare questo verbo a “Trentino” proprio per dare il significato di quello che vogliamo fare con l’Associazione

Ci siamo resi conto come oggi più che mai serva un COLLANTE TRA IL MONDO DELLA POLITICA, che si trova ad affrontare oggi una delle sfide più grandi del secolo, E IL MONDO DELLE ASSOCIAZIONI, DELLA CULTURA, DELLA SOCIETA’ CIVILE, DELLE PROFESSIONI E TUTTI I MONDI ECONOMICI IN GENERALE.

Crescere Trentino è un’ASSOCIAZIONE CULTURALE, non è un partito, non è una lista civica. E’ un’iniziativa inclusiva che vuole essere un cuscinetto tra mondi diversi che hanno più che mai bisogno di dialogare.

I nostri progetti e le nostre proposte non saranno mai contro qualcuno o qualcosa, ma saranno sempre rivolti alla comunità.

Questo nostro nuovo progetto è a disposizione

– Della comunità trentina

– Delle associazioni di categoria

– Delle istituzioni

Perché solo facendo fronte comune possiamo pensare di elaborare le idee migliori per guardare al futuro

Crescere Trentino vuole essere il collante tra la società civile e i partiti, vuole provare a riempire quello spazio vuoto che c’è tra la società e la politica per essere da contributo a entrambe le realtà.

NON SOLO: Vogliamo Mettere in relazione gli associati, anche studiando apposite convenzioni, perché siano in rete tra di loro, e le stesse associazioni saranno accolte a braccia aperte e potranno iscriversi come singoli associati, in modo da poter essere connesse tra di loro.

Tantissimi saranno i temi che affronteremo e che avremo modo di presentarvi a breve, insieme alla struttura della associazione, e ci sarà, voglio dirlo, una naturale attenzione verso il mondo femminile a 360 gradi.